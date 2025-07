Klimatologička: Rok 2025 je zatiaľ z pohľadu sucha výraznejší ako 2022

Bratislava 2. júla (TASR) - Aktuálne je extrémne pôdne sucho na viac ako 66 percentách územia Slovenska. Na sociálnej sieti to uviedla klimatologička Lívia Labudová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.



Sucho v roku 2022 postupne naberalo na intenzite a vrcholilo na konci júla. V tomto roku sa extrémne sucho rozšírilo na konci júna, čo je podľa Labudovej približne o mesiac skôr, než to bolo v roku 2022.



Pokračuje, že relatívneho nasýtenia pôdy pod menej ako 30 percentami je na 78 percentách územia Slovenska. „Relatívne nasýtenie pôdy pod 30 percentami je hranicou, pod ktorou vegetácia trpí extrémnym stresom. Vplyvom nedostatku vlahy v pôde práve tie nízke relatívne nasýtenia spôsobujú, že vegetácia výrazne ovplyvňuje svoje fyziologické procesy a prestáva rásť,“ skonštatovala klimatologička.



Na Slovensku sa tak podľa Labudovej vyskytujú viaceré lokality s popraskanou pôdou a takisto aj porasty kukurice, ktoré sú vo výrazne zlej kondícii. Odborníci pozorujú kópiovité zatočenie listov kukurice, ktorá sa sa bráni nadmernej strate vody počas suchých a veľmi teplých dní. Vidia aj veľmi riedky a nízky porast sóje z okresu Vranov nad Topľou a takisto aj nespojitý porast lucerny, ktorá by v tomto štádiu mala vytvárať sýto zelený spojitý pokryv. „Momentálne sa na Slovensku nenachádza na mnohých lokalitách a boli hlásené vyschnuté pastviny z viacerých lokalít,“ podotkla Labudová.