Klimek: Poslanci nie sú povinní konzultovať svoje návrhy s rezortmi

Bratislava 15. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady SR nie sú podľa ústavy povinní konzultovať svoje legislatívne návrhy s ministerstvami. Po rokovaní vlády to uviedol štátny tajomník rezortu financií Marcel Klimek v reakcii na návrh poslanca Igora Matoviča (OĽANO) na odmenu 500 eur za účasť v tohtoročných septembrových voľbách.



Klimek priblížil, že ak na ministerstvo financií bude doručený legislatívny návrh, tak príslušná sekcia vyhotoví k nemu stanovisko. Registruje tiež, že členovia vlády a koalície predkladajú dodatočné výdavky v spojení s dodatočným návrhom finančného krytia. "Toto očakávame pri každom bode," podotkol štátny tajomník.



Dočasne poverený minister školstva Ján Horecký vidí v Matovičovom návrhu pozitíva. "Môže to byt signál, že na voľbách, demokracii a na názore každého jednotlivca záleží," poznamenal. Horecký doplnil, že podobný mechanizmus je vo Švajčiarsku, a preto v tom nevidí žiadnu kuriozitu.



Finančná odmena za volebnú účasť podľa Horeckého neznie zle. "Možno by sme ten istý efekt dosiahli aj so 100-eurovou odmenou pre voliča, už len pre to, že tých prostriedkov nemáme dostatok na všetko, čo potrebujeme," skonštatoval.



Korektné nastavenia možnosti odmeniť hlasujúcich za účasť vo voľbách je otázka pre legislatívcov, povedal dočasne poverený šéf rezortu vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Vie si však predstaviť, že by sa takéto opatrenie zaviedlo. Poukazuje pritom na to, že benefity pre voličov za účasť na hlasovaní poskytujú aj iné štáty. "Netvrdím, že by to jednoznačne malo byť, no nehovorím ani to, že by to nemalo byť," povedal Mikulec v stredu pred rokovaním vlády.