Klimek: Súčasná vláda dokázala splniť záväzok 2 percent HDP na obranu

Bratislava 14. marca (TASR) - Slovensko splnilo záväzok voči NATO dosiahnuť výdavky na obranu vo výške dvoch percent hrubého domáceho produktu (HDP) predčasne, už v rokoch 2020 aj 2021. Členské štáty Aliancie sa zaviazali dosiahnuť dvojpercentnú hranicu do roku 2024. Na sociálnej sieti na to upozornil štátny tajomník Ministerstva financií (MF) SR Marcel Klimek.



"Súčasná vláda je prvá, ktorej sa podarilo splniť záväzok Slovenska voči NATO, a to dokonca skôr, ako plánovala. Zvlášť v dnešnej dobe to môžeme považovať za dôležitý míľnik," zhodnotil Klimek pre TASR.



V rokoch 2021 predstavovali výdavky na obranu podľa údajov MF SR vyše 1,95 miliardy eur, čo predstavovalo 2,01 percenta HDP. V roku 2020 vynaložilo Slovensko na obranu 1,84 miliardy eur, teda dve percentá HDP.



Na rok 2022 až 2024 sa podľa aktuálneho rozpočtu plánujú výdavky na obranu vo výške 1,8 percenta HDP. Premiér Eduard Heger (OĽANO) povedal po minulotýždňovom neformálnom samite lídrov krajín EÚ vo francúzskom Versailles, že Slovensko bude musieť vzhľadom na situáciu na Ukrajine revidovať svoj rozpočet a zvýšiť investície do obrany.