Klip k piesni P. Lipu je najlepším študentským animákom za 12 rokov

Bratislava 22. júla (TASR) - Videoklip k skladbe Petra Lipu "Človek" sa stal najlepším študentským animovaným filmom za ostatných 12 rokov. Vytvorili ho absolventi Súkromnej školy umeleckého priemyslu animovanej tvorby Andrea Pátková, Adam Čurko a Viktória Voržáčková. Za animovaný film Zadig, ktorý je videoklipom k piesni Človek, získali cenu Best of Animofest 2012 - 2024. TASR o tom informovala PR manažérka Eva Sládková.



"Bola to už moja druhá spolupráca s Petrom Lipom, predtým som mu robila klip k piesni Problémy s problémami. Nechal mi úplne voľnú ruku a s výsledkom bol spokojný. Veľmi sa teším z toho, že klip aj po rokoch stále oslovuje nielen laickú, ale aj odbornú verejnosť. Myslím, že aj vďaka nemu som sa dostala na najprestížnejšiu školu animácie v Európe," hovorí mladá animátorka Andrea Pátková, ktorá sa vďaka svojmu talentu dostala na školu vizuálnej komunikácie a umenia - Gobelins v Paríži. Úspešne ukončila bakalárske štúdium a pokračuje na magisterskom.



Animovaný film Zadig odborná medzinárodná porota festivalu ocenila najmä za jeho kreativitu. Je zaujímavý prevedením aj námetom, ktorý si mladí ľudia vybrali na spracovanie. Hlavná postava - človek Zadig je alkoholik, ktorý omylom zabije svoju ženu. "Meno Zadig odkazuje na dielo Voltaira a pracuje s témou osudu jednotlivca a toho, do akej miery ho vôbec môže ovplyvniť," vysvetľuje Pátková.



Dielo získalo viacero ocenení vrátane Ceny Igric, Best of Animofest je však pre mladých ľudí výnimočné ocenenie. Pátková ho získala za réžiu, výtvarné návrhy a pôsobivú dynamickú animáciu. S filmom jej pomáhali Adam Čurko, ktorý mal na starosti 3D animáciu, a Viktória Voržáčková, ktorá sa zamerala na 2D a kolorovanie. "Som prekvapený, nikdy mi nenapadlo, že by náš film mohol vyhrať toľko cien. Už máme aj Igric a teraz ho označili za najlepší film, aký vznikol na študentskej pôde v ostatých 12 rokoch. Teším sa z toho," dodáva Čurko, ktorý dnes študuje herný dizajn na bratislavskej Vysokej škole múzických umení (VŠMU). "Veľmi si takéto uznania cením a som potešená, že aj po troch rokoch si to stále veľa odborníkov všíma, stále je to v kurze," poznamenala Voržáčková.