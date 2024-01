Bratislava 31. januára (TASR) - Klub 500 podporuje prijatie novely Trestného zákona, ktorá je predmetom rokovania Národnej rady SR. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR poskytol jeho výkonný riaditeľ Tibor Gregor.



Súčasný spôsob aplikácie Trestného zákona považuje Klub 500 za prežitý. "Zvyšovanie trestov neprinieslo avizovaný výsledok a do jeho filozofie je nevyhnutné zaviesť nový, lepší a spravodlivejší systém, ktorý je obdobný ako v krajinách EÚ," uvádza sa v stanovisku združenia k navrhovanej legislatíve.



Klub 500 hovorí aj o nekorektnej verejnej diskusii o podstate Trestného zákona a trestného systému na Slovensku. Zároveň upozorňuje na to, že už v roku 2021 apeloval na potreby zmeny trestnej politiky.



Právny zástupca viacerých osôb stíhaných za drogovú trestnú činnosť Igor Ribár naopak kritizuje navrhované tresty za prechovávanie marihuany. Volá po prehodnotení obsahu pozmeňujúceho návrhu poslanca Tibora Gašpara (Smer-SD). Ribár poukazuje na "neúmernosť navrhovaných trestov v porovnaní s inými trestnými činmi".