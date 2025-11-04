< sekcia Slovensko
Klub modernej mágie v Detve oslavuje 50 rokov od svojho založenia
Detva 4. novembra (TASR) - Krúžok modernej mágie Trik klub v Detve oslavuje 50 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti organizujú program pre verejnosť, uskutoční sa v piatok 7. novembra v Kultúrnom centre v Detve. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.
Dodal, že oslava Trik klubu bude nielen spomienkou na jeho bohatú históriu, ale aj poctou všetkým, ktorí sa pričinili o rozvoj modernej mágie v Detve. Spomenul, že podujatie prinesie spomienkové a interaktívne vystúpenia, počas ktorých sa návštevníci oboznámia s kúzelníckym remeslom aj s jeho zákulisím. „Vo večernom galaprograme sa predstavia významní kúzelníci zo Slovenska a z Českej republiky, ktorí predvedú svoje majstrovstvo, dôvtip a šarm,“ objasnil.
Začiatky činnosti Trik klubu boli v roku 1975, keď Marián Beňuš a Július Čierny založili záujmovo-umelecký súbor. Práve z neho neskôr vyrástla tradícia modernej javiskovej mágie v Detve. K zakladateľom sa postupne pridali aj ďalší nadšenci ako Stanislav Kulich, Janko Málek, Janka Vrbiniaková, Tamara Ľalíková a Gabriela Lietavová.
Premiérové vystúpenie klubu sa uskutočnilo na prvej prehliadke modernej mágie v Detve v roku 1977. Zúčastnili sa na nej aj vybraní členovia magického zväzu z celého bývalého Československa. „Tento celoštátny festival bol v Detve do roku 1985 a priniesol šesť ročníkov prehliadok modernej mágie,“ podotkol hovorca. Do roku 2000 získali členovia Trik klubu ocenenia doma i v zahraničí.
V roku 2008 jeho činnosť oživili, vznikla nová generácia detských kúzelníkov pod vedením Čierneho. „Mladí interpreti vystupovali v materských a základných školách i na kultúrnych a spoločenských podujatiach,“ doplnil Suja. Počas štyroch rokov získali skúsenosti a viacero ocenení na kúzelníckych festivaloch.
V rokoch 2011 až 2015 sa v Detve uskutočnili tri ročníky súťaže modernej mágie o Cenu primátora mesta Detva. Cieľom bolo priblížiť tento žáner širokej verejnosti. Na podujatiach sa stretávali kúzelníci mladšej aj staršej generácie.
