SaS bude v prípade hlasovania za súhlas so vzatím R. Fica do väzby

Bratislava 20. apríla (TASR) - Poslanecký klub SaS bude jednotne hlasovať za súhlas na vzatie Roberta Fica (Smer-SD) do väzby, ak o to požiada príslušný orgán Národnú radu (NR) SR. TASR o tom informoval hovorca strany Ondrej Šprlák.doplnil hovorca s tým, že SaS tak dáva voľný priebeh spravodlivosti.Národná kriminálna agentúra obvinila expremiéra a šéfa Smeru-SD Roberta Fica i exministra vnútra Roberta Kaliňáka. Upozornil na to Denník N, podľa ktorého čelia obvineniu zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny. Kaliňáka mali policajti podľa denníka zadržať. Keďže je Fico parlamentným poslancom, na jeho prípadné zadržanie je potrebný súhlas NR SR SR.