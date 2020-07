Klub SaS vyzval B. Kollára, aby odstúpil z funkcie predsedu parlamentu

Bratislava 1. júla (TASR) - Poslanecký klub SaS vyzval Borisa Kollára (Sme rodina), aby odstúpil z pozície predsedu Národnej rady (NR) SR. Informovala o tom predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová po stretnutí, na ktorom Kollár odpovedal na otázky v súvislosti s kauzou jeho diplomovej práce. Predseda SaS Richard Sulík zdôraznil, že vládnu koalíciu nepovalia. Dodal, že rešpektujú nárok hnutia Sme rodina na post predsedu parlamentu. Na ťahu je podľa ich slov Kollár.



Zemanová priblížila, že s Kollárom na klube diskutovali viac ako hodinu. Dodala, že šéfa parlamentu informovali o svojom stanovisku. Podľa jej slov odchádzal s tým, že to vzal na vedomie. "Na ťahu je teraz Boris Kollár. Ak neodstúpi, poradíme sa a uvidíme čo ďalej," poznamenala.



"Samozrejme, nie je to uzavretá vec. Poslanecký klub sa bude radiť opäť, keď nastanú nové udalosti. Ale niekedy to uzavrieme. A keď to bude uzavreté, už nebudeme nikdy viac toto Kollárovi pripomínať, vyťahovať," skonštatoval Sulík s tým, že nie všetko funguje ideálne, a nemá preto zmysel zbytočne dokola "rozpitvávať" vec nikam nevedúcimi otázkami.







Na otázku, či klub SaS podporí prípadnú opozičnú iniciatívu na odvolanie Kollára z funkcie Zemanová odpovedala, že nezahlasujú za žiadny opozičný návrh. Poukázala pri tom aj na koaličnú zmluvu. Rozhodnutie klubu bolo podľa jej slov jednoznačné.



Sulík odmieta, že by sa Kollárovi vyhýbal. Svoju neúčasť na poslednej koaličnej rade a neskorý príchod na rokovanie klubu obhajuje pracovnými povinnosťami. Poukázal na to, že v stredu rokovala aj vláda. "Celkovo si myslím, že s ním mám dobrý pracovný vzťah," poznamenal s tým, že ho mrzí len nedodržanie dohody zo strany Kollára o zvolaní mimoriadnej schôdze k "podnikateľskému kilečku".



Kollár čelí podozreniu z plagiátorstva pre jeho diplomovú prácu. Na odchod z funkcie ho vyzvala aj strana Za ľudí. OĽaNO jeho odchod nežiada. Navrhli, aby minister školstva Branislav Gröhling (SaS) a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) pripravili zákon, ktorý by umožňoval spätné preverovanie záverečných prác. Kolíková sľúbila právnu analýzu k odoberaniu titulov, Grohling sa vyjadril, že nie je možné spätne odoberať tituly. Kollár vyhlásil, že svoj magisterský titul získal legálne. V politike ho však viac nemieni používať. Pred stretnutím klubu SaS pripustil, že ak by mal odísť z funkcie, hnutie Sme rodina by mohlo opustiť aj vládnu koalíciu.



Za ľudí bude komunikovať so SaS o spoločnom postupe v prípade práce B. Kollára



Strana Za ľudí bude komunikovať s SaS v snahe o ďalší spoločný postup v prípade kauzy diplomovej práce predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina). Uviedol to podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) v reakcii na výzvu SaS na odchod Kollára z funkcie. Na odstúpenie ho vyzvala aj strana Za ľudí, Šeliga povedal, že toto stanovisko sa nemení. Dodal, že je na rozhodnutí Kollára a hnutia Sme rodina, čo urobí ďalej.



Šeliga zopakoval, že post šéfa Národnej rady (NR) SR patrí na základe výsledku volieb a dohôd hnutiu Sme rodina. "Je na nich, ako sa rozhodnú, žiadna vládna koalícia sa nemusí rozpadať," napísal na sociálnej sieti s tým, že nechce položiť koalíciu, pričom odmieta politické vydieranie. Situácia je podľa neho na zodpovednosti Sme rodina.



Šeliga tiež odmieta argument Kollára, že jeho práca bola v súlade so zákonom. Smernica skalickej vysokej školy podľa neho hovorí, že každá záverečná práca musí byť originálna, vytvorená autorom pri dodržaní pravidiel práce s informačnými zdrojmi. "Záverečná práca nesmie mať charakter plagiátorstva a nesmie porušiť autorské práva iných autorov," dodal s tým, že smernica hovorí aj o tom, že nie je prípustné, aby diplomová práca bola kompilátom odbornej literatúry.



Poslanci za SaS po stredajšom stretnutí klubu vyzvali Kollára, aby odstúpil z pozície predsedu parlamentu. Oznámili to po stretnutí s Kollárom, ktorý vzápätí reagoval, že rozhodnutie SaS berie na vedomie. Pred stretnutím klubu SaS pripustil, že ak by mal odísť z funkcie, hnutie Sme rodina by mohlo opustiť aj vládnu koalíciu.



Kollár čelí podozreniu z plagiátorstva pre jeho diplomovú prácu. OĽaNO jeho odchod nežiada. Navrhlo, aby minister školstva Branislav Gröhling (SaS) a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) pripravili zákon, ktorý by umožňoval spätné preverovanie záverečných prác.



"Hnutie OĽaNO zverejnilo svoje stanovisko v pondelok, a tým je pre nás téma uzavretá," uviedlo pre TASR hnutie OĽaNO v reakcii na postoj SaS.