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Klub turistov: Nebudeme brániť v prevádzke Chaty M. R. Štefánika
Súd v pondelok rozhodol, že dlhoročný chatár Fabricius môže naďalej prevádzkovať Chatu M. R. Štefánika.
Autor TASR
Banská Bystrica 14. júla (TASR) - Vedenie Klubu slovenských turistov (KST) deklaruje, že rešpektuje svoje vlastné rozhodnutie nebrániť v prevádzke Chaty M. R. Štefánika v Nízkych Tatrách. Pre TASR to uviedol predseda KST Peter Švec. Reagoval tak na pondelňajšie (13. 7.) neodkladné opatrenie Mestského súdu Bratislava IV, podľa ktorého môže dlhoročný chatár Igor Fabricius naďalej prevádzkovať chatu a KST mu v tom nemôže brániť.
„V prvom rade budeme rešpektovať a už dávno rešpektujeme svoje vlastné rozhodnutie nebrániť v prevádzke chaty, ktoré sme prijali a aj verejne avizovali akonáhle nám Igor Fabricius oznámil, že sa nikam nechystá. Čiže z nášho pohľadu nejde o žiadnu zmenu správania,“ skonštatoval Švec.
Súd v pondelok rozhodol, že dlhoročný chatár Fabricius môže naďalej prevádzkovať Chatu M. R. Štefánika. KST mu v prevádzke nemôže brániť a realizovať nemôže ani kroky, ktoré by umožnili odovzdať chatu do užívania inému subjektu. Rozhodnutie súdu nie je končeným rozsudkom vo veci, ale ide o neodkladné opatrenie. Fabricius v reakcii pre TASR rozhodnutie súdu privítal a skonštatoval, že ho i očakával. „Samozrejme sa nám uľavilo, že môžeme ďalej fungovať. Môžeme na chatu nakupovať, objednávať veci, ktoré nám už začínali chýbať,“ povedal Fabricius.
O ukončení nájomnej zmluvy Chaty M. R. Štefánika chatárovi Igorovi Fabriciusovi rozhodlo valné zhromaždenie KST začiatkom júna, dôvodom malo byť porušenie zmluvy nájomcom. Podľa Fabriciusa malo ísť o oneskorené zaplatenie zálohy vo výške 3000 eur, pričom ho na nedoplatok nikto neupozornil. Chatár to považoval za ironické a tvrdil, že samotný KST mu dlží vyše 30.000 eur za kúrenie. Pôvodnú výpoveď neskôr KST stiahol, Fabriciusovi doručili novú, v ktorej chatárovi vytýkali nefunkčnú čistiareň odpadových vôd. Odôvodnenie výpovede Fabricius vníma ako účelové a pochybenie odmieta.
„V prvom rade budeme rešpektovať a už dávno rešpektujeme svoje vlastné rozhodnutie nebrániť v prevádzke chaty, ktoré sme prijali a aj verejne avizovali akonáhle nám Igor Fabricius oznámil, že sa nikam nechystá. Čiže z nášho pohľadu nejde o žiadnu zmenu správania,“ skonštatoval Švec.
Súd v pondelok rozhodol, že dlhoročný chatár Fabricius môže naďalej prevádzkovať Chatu M. R. Štefánika. KST mu v prevádzke nemôže brániť a realizovať nemôže ani kroky, ktoré by umožnili odovzdať chatu do užívania inému subjektu. Rozhodnutie súdu nie je končeným rozsudkom vo veci, ale ide o neodkladné opatrenie. Fabricius v reakcii pre TASR rozhodnutie súdu privítal a skonštatoval, že ho i očakával. „Samozrejme sa nám uľavilo, že môžeme ďalej fungovať. Môžeme na chatu nakupovať, objednávať veci, ktoré nám už začínali chýbať,“ povedal Fabricius.
O ukončení nájomnej zmluvy Chaty M. R. Štefánika chatárovi Igorovi Fabriciusovi rozhodlo valné zhromaždenie KST začiatkom júna, dôvodom malo byť porušenie zmluvy nájomcom. Podľa Fabriciusa malo ísť o oneskorené zaplatenie zálohy vo výške 3000 eur, pričom ho na nedoplatok nikto neupozornil. Chatár to považoval za ironické a tvrdil, že samotný KST mu dlží vyše 30.000 eur za kúrenie. Pôvodnú výpoveď neskôr KST stiahol, Fabriciusovi doručili novú, v ktorej chatárovi vytýkali nefunkčnú čistiareň odpadových vôd. Odôvodnenie výpovede Fabricius vníma ako účelové a pochybenie odmieta.