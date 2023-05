Klub turistov v najbližších dvoch rokoch oslávi dve 150-ročnice

Bratislava 14. mája (TASR) - Klub slovenských turistov (KST) v najbližších dvoch rokoch oslávi dve 150-ročnice. Tento rok si jeho členovia pripomenú 150 rokov od založenia prvej turistickej organizácie na území Uhorska a budúci rok zase 150 rokov turistického značkovania na území Slovenska. Pre TASR to uviedol predseda KST František Šiller.



Pripomenul, že dvom výročiam predchádzal minuloročný zápis značkovania turistických trás do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. "Tento zápis je malým darčekom pre všetkých takmer 350 dobrovoľníkov – značkárov, ktorí vo svojom voľnom čase zoberú batoh na plecia, do rúk držiak s farbami a štetce, a vyrazia na svoje trasy s cieľom obnovenia turistických značiek," poznamenal predseda klubu.



Pri príležitosti 150. výročia od založenia prvej turistickej organizácie na území Uhorska pripravil KST v spolupráci so Slovenskou poštou emisiu poštovej známky, ktorá bude inaugurovaná v júli. "Pôjde o emisiu jedného milióna poštových známok. Ďalej pripravujeme vydanie publikácie k výročiu, ako aj nový pamätník značkárom, ktorý bude na Sitne," priblížil Šiller. Doplnil, že o všetkom plánujú verejnosť včas informovať.



KST je od roku 2018 uznaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za národnú športovú organizáciu. V roku 2022 tvorilo základňu klubu viac ako 22.800 členov.