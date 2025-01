Klub turistov: Zmena názvu Cesty hrdinov SNP aktuálne nie je témou

Bratislava 13. januára (TASR) - Klub slovenských turistov (KST) aktuálne neuvažuje o zmene názvu Cesty hrdinov SNP, najdlhšej turistickej magistrály na Slovensku. Pre TASR to potvrdil predseda KST Peter Švec v reakcii na medializované informácie a výzvy na zachovanie názvu. Verejnú výzvu organizácie Post Bellum na zachovanie názvu podporilo viac ako 3600 ľudí. Proti prípadnej zmene sa ohradil aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a Slovenské protifašistické hnutie.



"Na KST zmena názvu Cesty hrdinov SNP momentálne vôbec nie je témou. Celé to vzniklo len z klasického, a musím povedať úplne zbytočného, robenia z komára somára," uviedol Švec.



Podľa jeho slov je výzva na zachovanie názvu bezpredmetná, pretože rieši neexistujúci problém. "V dohľadnom čase nie je zmena názvu vôbec reálna. Ak by sme sa niekedy zaoberali zmenou názvu našej národnej turistickej trasy, určite o tom prebehne široká celospoločenská diskusia, o ktorej bude vedieť celý národ," dodal Švec s tým, že na ústredí KST sa zameriavajú na vnímanie, počúvanie a riešenie potrieb a požiadaviek turistov, ktorých je veľké množstvo.



Cesta hrdinov SNP je najznámejšou a najdlhšou turistickou magistrálou na Slovensku, ktorá prechádza miestami spojenými so Slovenským národným povstaním. "Momentálne naša národná turistická trasa nesie názov Cesta hrdinov SNP. To je fakt a súčasná realita, ktorú nespochybňujeme," zdôraznil predseda KST.



Výzvu na zachovanie názvu trasy spustila organizácia Post Bellum, ktorá upozornila na medializované informácie o možnom premenovaní Cesty hrdinov SNP. Podľa nej časť turistickej verejnosti považuje Slovenské národné povstanie za kontroverznú a polarizujúcu historickú udalosť. Výzvu za prvé tri dni podporilo viac ako 3600 ľudí.



Proti zmene názvu sa postavilo aj Slovenské protifašistické hnutie, ktoré pripomína historický význam SNP. "Slovenské národné povstanie vzniklo na základe konsenzu politických síl zľava doprava podpísaním Vianočnej dohody v roku 1943. Dohoda bola odmietnutím kolaborácie s nacizmom a hlásila sa k obnoveniu demokracie a slobody na Slovensku," uviedli vo vyhlásení.