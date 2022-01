Klus:Besedami na školách zapájame ľudí do diskusie o budúcnosti Európy

Bratislava 19. januára (TASR) - Aj besedy na školách majú viesť k zapájaniu mladých ľudí do medzinárodnej diskusie o budúcnosti Európy. Po stretnutí so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí Slovinskej republiky Gašperom Dovžanom to uviedol štátny tajomník slovenského rezortu diplomacie Martin Klus. Idea diskusií na školách vychádza z iniciatívy rezortu diplomacie SR s názvom Back to School (Späť do školy), ktorá je jednou z aktivít pokračujúcej Konferencie o budúcnosti Európy na Slovensku (CoFoE).



Dovžan sa spolu s Klusom zúčastnili v utorok (18. 1.) na besede na pôde bilingválneho Súkromného gymnázia Galileo School v Bratislave. "Spoločne sme diskutovali o príležitostiach pre mladých ľudí, ktoré im ponúka naše členstvo v Európskej únii (EÚ), no študentov zaujímali aj postoje oboch krajín k plynovodu Nord Stream 2 či situácii na rusko-ukrajinských hraniciach v kontexte aktuálneho napätia vo východnej Európe," priblížil Klus.



Dovžan študentom priblížil aj nedávne slovinské predsedníctvo v Rade EÚ. "Už o niekoľko mesiacov Slovensko prevezmeme predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine (V4) aj Slavkovskom formáte (S3), a tak som avizoval, že sme pripravení aj na užšiu spoluprácu so Slovinskom. Nadviažeme tak na viaceré priority ich nedávno skončeného predsedníctva v Rade EÚ, kde nás spájali podobné postoje na viaceré otázky európskej a regionálnej politiky," vyhlásil Klus.



V rámci projektu Back to School navštevujú diplomati z rezortu zahraničných vecí, prípadne ich hostia základné a stredné školy po celom Slovensku s cieľom mobilizovať záujem mládeže o dianie v EÚ.



Klus spolu s Dovžanom diskutovali o možnosti ďalšieho rozvoja bilaterálnej spolupráce aj o aktuálnych témach európskej a regionálnej politiky. "Jedným z aktuálnych príkladov sú problémy s uznávaním očkovacích preukazov, najmä keď boli jednotlivé dávky vakcíny podané v rôznych krajinách, a to z dôvodu nejednotnosti či premenlivosti pravidiel v štátoch EÚ. Preto sme sa dohodli, že už na budúci týždeň sa budeme v Bruseli počas prvého tohtoročného zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti (GAC) spoločne zasadzovať za urýchlené vyriešenie tohto problému," spresnil Klus.