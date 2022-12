Klus chce ukončiť členstvo v SaS, kritizuje návrh na odvolanie vlády

Bratislava 1. decembra (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Martin Klus v najbližších dňoch požiada o ukončenie členstva v strane SaS. Oznámil to na sociálnej sieti po tom, ako SaS iniciovala návrh na vyslovenie nedôvery vláde. Klus už koncom októbra vystúpil z klubu SaS a vzdal sa funkcie podpredsedu strany. So stranou spolupracoval osem rokov, tri roky bol jej členom.



Klus rešpektuje rozhodnutie SaS a chápe, že ako opozičná strana veľa iných možností nemá, no za dôležitejší považuje výsledok prípadného úspešného odvolávania. "Nie ako politik, ale ako politológ odhadujem koncovku v triumfálnom návrate strán Smer-SD a Hlas-SD. Presne ako v predčasných voľbách v roku 2012. Tentoraz možno aj s ústavnou väčšinou," skonštatoval.



Poslanec predpokladá, že tak ako v roku 2012, aj teraz by SaS mala problém obhájiť svoju parlamentnú existenciu. "Preto sa dosť čudujem, že sú ochotní ísť do takéhoto vážneho rizika," napísal. "Ako ešte stále člen SaS sa s týmto nedokážem stotožniť, a preto som sa definitívne rozhodol požiadať v najbližších dňoch aj o ukončenie členstva," dodal.



Klus pôsobil po voľbách do NR SR v roku 2020 ako štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí. Z postu odišiel po tom, ako ministri a štátni tajomníci za SaS opustili vládu. Do parlamentu prišiel začiatkom októbra. Odchod z klubu SaS odôvodnil pretrvávajúcimi rozdielnymi pohľadmi na aktuálne smerovanie krajiny a osobitne otázku o predčasných voľbách a procesoch k nim vedúcich.