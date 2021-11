Klus: Dialóg s európskymi občanmi musí pokračovať aj po skončení CoFoE

Brusel 24. novembra (TASR) - Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE) by mala vo forme priameho dialógu s občanmi pokračovať aj po jej oficiálnom skončení a vyhodnotení. Uviedol to v rozhovore pre TASR štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus.



Klus sa v utorok v Bruseli zúčastnil na zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti, ktorá pripravuje pracovnú agendu pre rokovania premiérov a prezidentov na summite EÚ.



Klus vyjadril spokojnosť s priebehom Konferencie o budúcnosti Európy na Slovensku. Za úspech považuje letné turné po Slovensku v rámci projektu "My sme Európska únia". Ocenil tiež, že slovenskí diplomati vždy, keď to dovolila pandemická situácia, chodili po školách a v rámci projektu "Späť do školy" vysvetľovali dôležitosť diskusie o budúcnosti Európy pre terajších žiakov a študentov.



"Aj vďaka národnému konventu, ktorý prebieha v týchto týždňoch a mesiacoch, sa nám podarilo dosiahnuť v dvoch líniách to, čo sme chceli dosiahnuť počas tohto roka," vysvetlil Klus, ktorý má na starosti agendu okolo CoFoE v rámci ministerstva. Zároveň vyjadril nádej, že skúsenosti z národnej úrovne bude možné preniesť na európsku úroveň.



"To znamená, že už v decembri v Štrasburgu sa chcem s týmito skúsenosti podeliť s kolegami v rámci tých výborov, kde pôsobím. A dúfam, že aj na základe toho sa posunieme ďalej a budeme vedieť, ako nastaviť konferenciu na ďalší trimester, na úvod roku 2022," opísal situáciu.



Na otázku TASR, čo si myslí o návrhoch, aby európski politici zachovali nejakú formu osobného dialógu a kontaktov s bežnými občanmi aj po skončení CoFoE, Klus odpovedal, že táto konferencia by mala byť "kontinuálna".



"V istom okamihu bude treba urobiť vyhodnotenie toho, čo sme si predsavzali, ale ten dialóg s občanmi musí pokračovať aj po oficiálnom skončení tejto časti konferencie. Vnímam toto úsilie ako snahu o permanentný dialóg s občanmi, bez ohľadu na to, ako to ďalej nazveme," uviedol v závere rozhovoru.













