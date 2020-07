Klus: Diplomacia urobila maximum, aby SR bola na britskom zozname

Brusel 20. júla (TASR) – Slovensko je na dobrej ceste, aby ho Spojené kráľovstvo zaradilo na zoznam bezpečných krajín, odkiaľ sa dá pricestovať na britské územie. V pondelok to naznačil štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS) v Bruseli, kde je súčasťou sprievodu premiéra Igora Matoviča na rokovaniach Európskej rady.



Klus pripomenul, že vo štvrtok 23. júla sa zíde konzílium britských epidemiológov, ktoré znovu posúdi aj situáciu na Slovensku. Dodal, že slovenská diplomacia urobila všetko čo mohla, keď šéf diplomacie Ivan Korčok telefonoval so svojim britským rezortným partnerom a prebehli aj intenzívne diskusie s britskou ambasádou v Bratislave.



„Dali sme im k dispozícii všetky dáta, ktoré súvisia so Slovenskom, a teraz už môžeme len dúfať. Podľa kuloárnych informácii, ktoré máme, tak sa zdá, že snáď pomohlo aj to, že aj my sme zaradili Spojené kráľovstvo na zelenú cestovateľskú mapu," opísal situáciu Klus a vyjadril nádej, že sa SR ocitne čo najrýchlejšie na britskom zelenom zozname.



Zároveň však zdôraznil, že podobne ako na Slovensku, aj na britskej strane konečné slovo majú hygienici a epidemiológovia a od ich stanoviska sa budú ďalej odvíjať udalosti.