Klus: EÚ sa prechodu z jednomyseľného na väčšinové hlasovanie nevyhne

Brusel 20. septembra (TASR) - EÚ sa prechodu z jednomyseľného na väčšinové hlasovanie skôr či neskôr určite nevyhne. Uviedol v utorok štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS) po zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli. Informuje o tom spravodajca TASR.



Nemecká ministerka pre európske záležitosti Anna Lührmannová pred rokovaniami diplomatov EÚ pre týždenník Politico uviedla, že na úrovni Únie prebiehajú diskusie o tom, v ktorých oblastiach by bolo možné prejsť z jednomyseľného na väčšinové hlasovanie. Spomenula, že záujem je najmä o oblasť spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, kde Únia viackrát čelila tomu, že napríklad spoločnú reakciu eurobloku na Rusko "opakovane zastavil jeden členský štát".



Aj preto ministri skúmajú takzvané preklenovacie doložky EÚ, mechanizmus, ktorý umožňuje krajinám prejsť od jednomyseľnosti k väčšinovému hlasovaniu v Rade EÚ bez toho, aby museli meniť základné zmluvy o fungovaní Únie. Za používanie preklenovacích doložiek sa podľa Politico vyslovilo nielen Nemecko, ale aj Francúzsko, Dánsko, Švédsko, Holandsko a Taliansko.



Klus v tejto súvislosti uviedol, že viaceré krajiny v utorok upozornili na dôležitosť zachovania jednoty členských krajín, aby sa niektoré z nich necítili "odtrhnuté" od európskych riešení, alebo aby to nepociťovali ako nejakú formu trestu.



"Zaznelo veľa argumentov, prečo ponechať jednotu. Aj v oblasti sankcií. Slovenská pozícia je, že sme otvorení diskutovať o možnosti využitia hlasovania kvalifikovanou väčšinou v niektorých oblastiach, ale to musí byť urobené na základe jednotného rozhodnutia členských krajín, a to zatiaľ nehrozí," opísal situáciu.



Podľa jeho slov Slovensko podporuje návrh, aby sa o preklenovacích doložkách viedla komplexná debata. "Nebránime sa tomu, vieme, že jedna z najväčších výhrad voči fungovaniu EÚ je, že je ťažkopádna a nereaguje dostatočne včas. Toto by nám umožnilo, aby sme túto výhradu čiastočne zredukovali, ale treba pristupovať k tomu citlivo, aby sa niektoré krajiny necítili poškodené," spresnil.



Ide o záležitosť, ktorú žiadali aj európski občania. Tí sa v rámci odporúčaní Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) vyjadrili, že chcú zmenu spôsobu hlasovania v oblasti zahraničnej politiky EÚ z jednomyseľného na väčšinové.



Klus priznal, že keď EÚ narazí na určitú hranicu a niektoré krajiny nebudú chcieť podporovať sankcie a iné ich zas budú chcieť výrazne pritvrdiť, tak tieto diskusie budú opäť predmetné.



"Ja si viem predstaviť, že Slovensko by mohlo za určitých okolností podporiť využitie kvalifikovanej väčšiny. Môj osobný názor je, že skôr či neskôr sa hlasovaniu kvalifikovaniu väčšinou nevyhneme," upozornil. Na tento scenár podľa neho najmä pri rozširovaní EÚ tlačia Francúzsko a Nemecko.



"Na druhej strane my ani vo vládnej koalícii a dokonca ani na ministerstve nemáme jednotnú pozíciu. Očakávam, že kvôli tomu sa veľmi skoro začne viesť celonárodná diskusia, kde sú naše červené čiary. Tá moja je v oblasti verejných financií a daní," odkázal Klus.























(spravodajca TASR Jaromír Novak)