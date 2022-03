Klus: Koniec CoFoE nemusí znamenať koniec priameho dialógu s občanmi

Brusel 23. marca (TASR) - Za šesť týždňov, ktoré zostávajú do ukončenie Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE), sa krajiny EÚ a euroinštitúcie musia dohodnúť, ako naložia s odporúčaniami občanov. V rozhovore pre TASR to uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Martin Klus počas stredajšieho zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli.



Na rokovaniach európskych diplomatov v Bruseli informoval o záveroch "veľmi zaujímavej" národnej konferencie o budúcnosti Európy, ktorá sa minulý týždeň konala na pôde Národnej rady SR.



"Aj tam sme spomenuli, že máme už iba šesť týždňov na to, aby sme celú záležitosť uzavreli. A aby sme nesklamali občanov, nielen občanov Slovenska, ale všeobecne európskych občanov, pretože mnohí majú veľké očakávania od toho, čo prinesie 9. máj," uviedol s odkazom na Deň Európy a na dátum, ktorý francúzske predsedníctvo v Rade EÚ určilo ako oficiálny koniec CoFoE.



Touto témou sa bude zaoberať aj piate plenárne zasadnutie CoFoE, ktoré sa v dňoch 25. A 26. marca uskutoční na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu.



"To sklamanie jednoducho nemôže prísť. Iná vec je, ako sa s tým celým vieme vyrovnať. Mali sme na stole francúzsky návrh, o ktorom sme intenzívne diskutovali, lebo sú tam veci, ktoré niektoré členské štáty vnímajú ako problematické," povedal Klus o diskusiách na rade ministrov.



Ide napríklad o priorizovanie niektorých odporúčaní alebo záverov niektorých pracovných skupín vytvorených v rámci konferencie. Podľa neho je však priestor na dohodu na úrovni členských krajín (Rada EÚ) a aj na dohodu medzi jednotlivými inštitúciami EÚ.



"Nie je tajomstvom, že Európsky parlament je napríklad ambicióznejší ako Rada EÚ, ale všetko je otázkou tých šiestich týždňov," uviedol Klus. Za Slovensko môže tlmočiť očakávania občanov, že po uvedených šiestich týždňoch to nemá byť definitívny koniec konferencie, ale iba jednej fázy.



"Potom budem očakávať ďalšiu formu diskusie s občanmi, lebo my hovoríme, že tento spôsob komunikácie s občanmi by mal byť kontinuálny," uzatvoril Klus pre TASR.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)