Klus: Myšlienka tzv. krátkodobých pobytov je stále v hre

Bratislava 25. novembra (TASR) - V otázke výnimiek z režimu na hraniciach je stále otvorená otázka tzv. krátkodobých pobytov, ktoré by občanom SR umožnili opustiť "na otočku" územie krajiny bez toho, aby sa pri návrate museli preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Po rokovaní vlády to uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Martin Klus (SaS).



"V súčasnosti táto možnosť naráža na technikálie, že nemáme kontroly na hraniciach, ťažko je preto kontrolovať čas strávený v zahraničí, uvidíme teda, ako sa toto perspektívne vyvinie," povedal.



V prípade myšlienok o zriadenie akéhosi spoločného COVID passu v rámci EÚ očakáva, že by to mala byť téma na stretnutí lídrov Únie 11. a 12. decembra, rovnako tak aj téma zimnej lyžiarskej sezóny.