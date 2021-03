Klus: Očkovacie pasy by mali byť predbežne pripravené na letnú sezónu

Bratislava 18. marca (TASR) - "Očkovacie pasy" by mali byť predbežne pripravené na letnú turistickú sezónu. Technická príprava pasu na národnej úrovni by mala byť kompatibilná s európskou verziou. Na tlačovej konferencii o tom vo štvrtok informoval štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus.



Európska únia chce predísť tomu, aby sa "očkovacie pasy" riešili samostatne na národných úrovniach. "Keďže je to európske riešenie, očakáva sa aj spoločný európsky prístup," podotkol Klus. Verí, že v máji by mali byť pasy technicky pripravené.



Digitálny zelený preukaz, takzvaný COVID pas, by mal okrem vakcinácie platiť aj pre testovanie či prekonanie nového koronavírusu. "Ak sa niekto nebude chcieť zaočkovať (...) je tu stále možnosť nechať si zelený pas verifikovať vykonaním testu. Nebude tam žiadne obmedzenie smerom k cestovaniu navonok pre túto skupinu obyvateľov," poznamenal.







Predmetom diskusie bude podľa Klusa určenie hranice protilátok pri prekonaní vírusu. V tejto súvislosti sa čaká ešte na dáta. "Prikláňam sa k tomu, aby politická diskusia nejakým spôsobom stanovila, aký je ten limit, aby bol človek považovaný za bezinfekčného a zároveň, aby nepredstavoval riziko pre akékoľvek spoločenstvo," povedal Klus. Dodal, že limity by mali byť také, ktoré využíva väčšina krajín EÚ.



V niektorých krajinách sa deti ešte neočkujú a ani netestujú, taktiež sa nevakcinujú alergici. Klus poznamenal, že na prechod cez hranice by pre deti mohol slúžiť "zelený pas" od rodičov. Ak bude rodič zaočkovaný alebo otestovaný, automaticky sa to prenesie na deti. Pri alergikoch by bolo riešenie preukázať sa testom.



Diskusia o otváraní prebieha aj smerom dovnútra štátov. "Dá sa predpokladať, že v budúcnosti by sa tento zelený pas mohol využívať na vstup do reštaurácií alebo aby sa mohli otvárať divadlá," konštatuje Klus. Zdôraznil, že pasy by sa mali využívať len na nevyhnutnú dobu.



Štátny tajomník priblížil, že mnohí ľudia žijú aj v tzv. tretích krajinách, kde sa na očkovanie proti novému koronavírusu používajú aj vakcíny neschválené Európskou liekovou agentúrou. "Mnohé krajiny môžu mať v úvodných fázach s týmto starosť a problém, ale bude to všetko súčasťou dôležitých politických rokovaní, ktoré sú v tejto chvíli pred nami," uviedol.



Digitálne zelené preukazy, považované za akési "očkovacie pasy", uľahčia bezpečný a voľný pohyb osôb v rámci EÚ počas pandémie ochorenia COVID-19. "Zelený pas" bude dostupný v digitálnej i papierovej forme. Jeho platnosť by mala byť obmedzená len na obdobie trvania pandémie ochorenia COVID-19.