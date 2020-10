Klus odporúča občanom SR, aby v týchto dňoch necestovali za hranice

Bratislava 23. októbra (TASR) - Vzhľadom na to, že Slovensko čaká obmedzenie pohybu, vyzval v piatok tajomník slovenského ministerstva zahraničných vecí Martin Klus občanov SR, aby boli zodpovední a necestovali teraz za hranice. Vyjadril sa tak v súvislosti s aktuálnym vývojom pandémie ochorenia COVID-19 na Slovensku a v zahraničí. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



"Ak ostaneme doma, pomáhame tým nielen sebe, ale aj ostatným a chránime našich zdravotníkov, vojakov, policajtov, ako aj ďalšie kapacity v prvej línii boja proti koronavírusu," uviedol v piatok Klus (SaS). Teraz, keď na Slovensku prudko stúpajú počty nových prípadov nákazy koronavírusom, hospitalizovaných i obetí, je podľa neho potrebné pomáhať si viac, než kedykoľvek predtým.



Klus ďalej vysvetlil, že v prípade sprísnenia režimu na hraniciach a zavedenia testovania nejde o otázku, či sa tak stane, ale kedy sa tak stane. "Režim na hraniciach bude predmetom expertných diskusií v priebehu budúceho týždňa. Podľa nich okamžite vydáme aj nové cestovné odporúčanie," dodal.



Klus zároveň pripomenul varovanie Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), podľa ktorého je aktuálna úroveň prenosu ochorenia COVID-19 až v 23 členských štátoch Európskej únie a v Spojenom kráľovstve "vážne znepokojujúca".



Varovanie sa týka aj Slovenskej republiky a podľa Klusa to dokazuje aj tzv. cestovateľská mapa, ktorú pravidelne aktualizujú experti ECDC. Podľa tejto mapy je v súčasnosti veľká väčšina krajín EÚ označená červenou farbou, čo znamená vysokú mieru šírenia ochorenia COVID-19, a teda aj vysoké riziko nákazy. V takejto situácii by ľudia mali podľa Klusa veľmi dôsledne zvážiť nevyhnutnosť akýchkoľvek ciest do zahraničia.



"A keď už z nejakého nevyhnutného dôvodu za hranice niekto vycestuje, treba už vopred počítať s prípadnými komplikáciami na našich hraniciach. Vzhľadom na aktuálne dianie v našej krajine si dovolím tvrdiť, že by ideálne bolo, ak v prípade vycestovania za hranice občania počkali s návratom na Slovensko do 9. novembra," dodal Klus.