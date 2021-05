Klus: Pred EÚ je ešte mnoho výziev vrátane zelenej politiky

Bratislava 20. mája (TASR) - Členstvo v Európskej únii prináša množstvo výhod vrátane cestovania cez hranice a možnosti využiť eurofondy. Výzvami do budúcnosti sú efektívnejšie čerpanie prostriedkov, regulácia internetu či zelená politika. V stredu to v relácii Hlboká Online na TASR TV uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus.



"Ak sa pýtame, akú máme predstavu o budúcnosti Európy a čo všetko nám Európa dennodenne prináša, tak určite sú tie konkrétne maličkosti, ktoré sme si doposiaľ neuvedomovali," povedal Klus a ako príklad uviedol cestovanie cez hranice za prácou či za rekreáciou. Podľa neho mnohí ľudia chápu Schengenský priestor a EÚ ako niečo, čo je tu stále a čo je garantované, ale pandémia koronavírusu ukázala, že to tak nie je.



"EÚ prináša množstvo výhod, ale má aj množstvo otázok, ktoré si musíme zodpovedať. Ja sa otvorene pýtam, že či sú tu aj niektoré témy, ktoré by sme vedeli efektívnejšie riešiť na národnej alebo samosprávnej úrovni," uviedol.



Primátorka mesta Zvolena Lenka Balkovičová súhlasí, že je dôležité, aby samosprávy boli účastné celého európskeho procesu a aby prenášali návrhy od občanov smerom k Únii. Zároveň pripomína, že peniaze z EÚ vyžadujú, aby samosprávy mali nastavený veľmi tvrdý administratívny proces. "Musíme však bojovať, aby sme všetky peniaze vyčerpali a ľuďom sa život zlepšil," dodala na margo byrokracie v súvislosti s eurofondmi.



Podľa Klusa by si Slovensko v tejto veci mohlo vziať príklad z Poľska. "Vďaka tomu, že sa im veľmi efektívne podarilo decentralizovať rozdeľovanie eurofondov... a vďaka tomu, že systém kontroly a administrácie majú zvládnutý úplné inak ako my, tak je podľa môjho názoru vidieť nielen v poľských mestách, ale aj na vidieku, ako veľmi tieto prostriedky pomohli. Zatiaľ čo u nás sme milióny až miliardy museli vracať. Toto nevyhnutne potrebuje zmenu... Teraz, keď máme veľkú víziu o digitálnej a zelenej Európe, tak je kde dávať tieto finančné prostriedky," dodal Klus.



Do budúcna je podľa neho nutná aj prísnejšia regulácia internetu a boj s dezinformáciami. Nielen boj štátov, ale aj sociálna zodpovednosť sociálnych sietí. Ďalšou výzvou je podľa Klusa aj globálna Európa - akú rolu má zohrávať spoločenstvo krajín, ktoré má pol miliardy obyvateľov, napríklad aj pri riešení rôznych globálnych konfliktov.



Generálny riaditeľ Rady EÚ pre dopravu, energetiku, životné prostredie a vzdelávanie Peter Javorčík uviedol, že obrovskou výzvou, ktorá stojí pred EÚ a Slovenskom, je digitálna a zelená tranzícia. Podľa neho pôjde za najbližšie desaťročia o také zmeny v životoch ľudí, akými sme boli svedkami za stáročia.



