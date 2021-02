Klus: Rakúsko pripravuje častejšie testovanie aj pre pendlerov

Bratislava 2. februára (TASR) - Rakúsko aj naďalej pripravuje už avizované zavedenie prísnejšej povinnosti testovania i pre pendlerov. Pravdepodobne sa bude preukázanie sa novým negatívnym testom vyžadovať jedenkrát týždenne. Upozornil na to na sociálnej sieti štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS).



Podľa Klusa zatiaľ ešte nepadol konkrétny termín, od ktorého by sa malo nové opatrenie voči pendlerom uplatňovať. "Predpokladáme, že by to mohlo byť od pondelka 8. februára. Nová smernica sa ešte len pripravuje a mala by byť prijatá v najbližších dňoch," naznačil.



Spolková vláda Rakúska rozhodla o uvoľnení "domácich" opatrení a lockdownu od pondelka 8. februára, keď sa otvoria školy, obchody, múzeá aj galérie. Súčasne však pripravuje aj ďalšiu zmenu režimu na hraniciach a podmienok vstupu do krajiny.