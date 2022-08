SaS je podľa Klusa za postupné sfunkčnenie referendovej demokracie

Bratislava 4. augusta (TASR) - SaS je dlhodobo na strane sfunkčnenia referendovej demokracie. Najzodpovednejšia cesta by mala podľa liberálov viesť nielen cez zníženie petičných prahov, ale aj zrušenie kvóra na platnosť referenda. "Toto sa ale musí udiať postupne a začať je podľa nášho názoru potrebné najprv na miestnej, následne regionálnej, až potom na štátnej úrovni," myslí si Martin Klus zo SaS. Pre TASR to uviedol v súvislosti s úvahami o znížení počtu podpisov pod petíciu, ktoré musí prerokovať parlament, a o zmenách spojených s prerokovaním petícií vo výboroch a v pléne.



"Sme pripravení okamžite začať takúto diskusiu, ale účelové zmeny na národnej úrovni bez niekoľkoročnej praxe na miestnej a regionálnej úrovni, v rámci ktorej by sa občania zžili so silou referendovej demokracie, v tejto chvíli odmietame," skonštatoval Klus, ktorý je štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



Otvorenie diskusie k zákonu o rokovacom poriadku NR SR o možnom znížení kvóra pre petície, ktoré musí prerokovať NR SR, a tiež o ďalšej úprave uvedenia a odôvodnenia petičnej akcie na výboroch a v pléne NR SR, je aj jedným z navrhovaných opatrení Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022–2030, ktorá v júli prešla medzirezortným pripomienkovým konaním.



Ako pre TASR vysvetlil rezort vnútra, ktorý koncepciu predložil, do prípravy materiálu bol zapojený aj neziskový sektor. "V prípade, ak bude vláda SR súhlasiť s návrhom, ktorý bol predložený občianskymi organizáciami, Úrad splnomocnenca vlády je pripravený k tejto veci zorganizovať odborné a politické diskusie/semináre, v rámci ktorých sa bude hľadať optimálna forma splnenia tohto opatrenia," uviedol v stanovisku.