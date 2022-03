Klus: Summit EÚ bude riešiť sankcie aj európsku perspektívu Ukrajiny

Brusel 22. marca (TASR) - Summit EÚ (24.-25.3) v Bruseli okrem ďalších sankcií voči Rusku, za vedenie vojny na Ukrajine, zváži aj eurointegračné perspektívy Ukrajiny. Uviedol to v utorok štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Martin Klus v rámci zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti, ktoré pripravuje témy rokovaní pre lídrov 27-člennej Únie. Informuje o tom spravodajca TASR.



Klus upozornil, že debaty lídrov budú najmä o ruskej agresii voči Ukrajine, pričom už v utorok viaceré krajiny uviedli, že sú spôsoby, ako ešte viac izolovať Rusko a režim Vladimira Putina.



Štátny tajomník ostatným diplomatom EÚ pripomenul, že Slovensko vyhostilo troch ruských "špiónov s diplomatickým krytím". Dodal, že lídri EÚ by mohli prediskutovať aj to, či by členské krajiny nemali aj v tejto oblasti postupovať spoločne.



S odkazom na ďalšie možné sankcie na Rade ministrov podľa neho odznel aj návrh odpojiť všetky ruské banky od systému SWIFT.



"Očakávam, že to bude komplexná a napínavá diskusia, ktorá čaká lídrov v súvislosti s rusko-ukrajinským konfliktom. Zároveň, a to je dôležité zdôrazniť, sme hovorili aj tom, že na Ukrajinu sa treba pozerať ako na perspektívnu krajinu v zmysle budúceho členstva v EÚ, minimálne čo sa týka udelenia kandidátskeho štatútu," uviedol Klus.



Podľa jeho slov panuje medzi krajinami EÚ zhoda v tom, že Ukrajina potrebuje európsku perspektívu a čaká sa na to, ako k tejto žiadosti Kyjeva pristúpi Európska komisia.



"Okrem rozširovania sankcií voči Rusku, aj vzhľadom na to, čo sa deje v Mariupole, treba mať aj pozitívnu tému, ako pomôcť nielen Ukrajine, ale aj ostatným perspektívnym členom, aby sa dostali ešte bližšie ku nám," vysvetlil.



Záujem o "zrýchlenú cestu" k členstvu v EÚ vyjadrili aj Gruzínsko a Moldavsko. Klus uviedol, že nakoniec zrejme pôjde o balík opatrení, ktorý sa nemôže týkať len Ukrajiny.



Spresnil, že predseda vlády SR Eduard Heger príde na summit EÚ s viacerými návrhmi, vrátane toho, že Ukrajina by sa mala aktívnejšie zapojiť do programov EÚ a jej predstavitelia by mali byť stálymi hosťami na summitoch či ministerských radách. To by sa zároveň týkalo aj ďalších krajín, či už tých zo západného Balkánu, so štatútom kandidátov, alebo tých z Východného partnerstva.



"Urobíme všetko pre to, aby sa do takejto kategórie mohli dostať všetci, ktorí prejavujú záujem o spoločnú európsku budúcnosť," uviedol ďalej Klus.



Zároveň pripomenul, že témou summitu bude aj energetika a dodávky surovín z Ruska. To je dôležité pre Slovensko ako jednu z krajín najviac závislých na dodávok ruského plynu a ropy. Klus preto privítal, že eurokomisia má konkrétne plány v konkrétnom čase, ktoré umožnia krajinám EÚ lepšie prežiť budúcu zimu a zároveň nefinancovať Rusku jeho "hanebné vojnové aktivity".



V tejto súvislosti skonštatoval, že na úrovni Únie je jednota o odstrihnutí sa od ruských energetických dodávok. Rôznia sa však podľa neho názory jednotlivých krajín na to, ako rýchlo a rázne to urobiť. Sú krajiny, ktoré by chceli veľmi prísne kroky, čiže okamžité zastavenie toku dodávok z Ruska, avšak ďalšie štáty, ako napríklad Maďarsko či Nemecko, sú v tomto opatrnejšie.



"Musíme hľadať spôsoby ako tieto vzdialené pozície dostať k nejakému spoločnému kompromisu," uviedol Klus a vyjadril nádej, že lídri na summite EÚ takýto kompromis dosiahnu.