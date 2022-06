Letná turistická sezóna bude podľa Klusa iná ako posledné dva roky

Bratislava 14. júna (TASR) – Zdá sa, že letná turistická sezóna by mala byť iná ako posledné dva roky. Mala by sa podobať obdobiu pred pandémiou. Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Martin Klus. Vo väčšine členských štátov EÚ a viacerých zvyšných krajinách Európy momentálne neplatia protipandemické opatrenia. Nájdu sa však aj krajiny, kde rezort slovenskej diplomacie neodporúča obyvateľom vycestovať.



MZVEZ odporúča občanom si pred vycestovaním dôkladne preveriť podmienky vstupu a pobytu v cieľovej, ale aj tranzitnej krajine. Informácie sú zverejnené i na webe rezortu slovenskej diplomacie. Pred vycestovaním Klus odporúča uzatvoriť komerčné cestovné poistenie, rovnako mať pri sebe aj finančnú hotovosť.



Ľudia by si mali podľa Klusa overiť opatrenia v leteckých spoločnostiach i platnosť cestovných dokladov. Riaditeľ konzulárneho odboru MZVEZ SR Igor Pokojný uviedol, že ľudia by mali mať pri sebe aj kópiu platného cestovného dokladu.



Cestujúcim je k dispozícii aj mobilná aplikácia Svetobežka, ktorá slúži ako pomôcka pri cestách do zahraničia. "Ideálne je, keď ju občan nevyužije, čiže keď nemá problémy," uviedol Klus. Prostredníctvom nej je tiež možné využiť systém dobrovoľnej registrácie pred cestou do zahraničia.



Konzulárne informačné centrum funguje na telefónnom čísle +421 2 5978 5978 alebo +421 90607 5978. Pokojný vyzval ľudí, aby toto telefónne číslo nezneužívali. Stredisko na pomoc a služby občanom funguje v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 h.



Cestovné odporúčania a neodporúčania vycestovať do jednotlivých krajín sa podľa slov Klusa postupne aktualizujú. "Neodporúčame cestovať a opustiť krajiny, kde sú vojnové konflikty, ako je napríklad Ukrajina," uviedol štátny tajomník MZVEZ SR. Riaditeľ odboru krízového manažmentu MZVEZ SR Vladimír Šimoňák povedal, že sa neodporúča cestovať aj do krajín, ako je Líbya, Irak, Sýria, Afganistan či Sudán.



Cestovné kancelárie podľa prezidenta Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Romana Berkesa zaznamenali zvýšený záujem ľudí o cestovanie. "Cestovné kancelárie sú pripravené poskytovať svoje služby. Last minute a ultra last minute ponúk bude tento rok podstatne menej," povedal.



Vedúci oddelenia policajných pridelencov a mierových misií, Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru Adrián Havelka uviedol, že aj tento rok budú v Chorvátsku pôsobiť slovenskí policajti. "Štyria policajti odcestujú do Chorvátska, pôsobiť budú v oblasti Trogiru a Crikvenice," poznamenal s tým, že v hliadkach budú pôsobiť spolu s chorvátskymi policajtmi. V Chorvátsku budú slovenskí policajti do polovice septembra.