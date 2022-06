Klus: Zmeny základných zmlúv nesmú byť samoúčelné

Bratislava 14. júna (TASR) - Slovensko sa nebráni diskusii o revízii základných zmlúv o fungovaní Európskej únie (EÚ), vopred však musí byť jasné, aké benefity by to prinieslo a či na nich existuje politická zhoda. Otváranie a zmeny zmlúv nemôžu byť samoúčelné. Pre TASR to uviedol štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Martin Klus. Tému otvárania základných zmlúv priniesla Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE).



Klus upozorňuje, že názory na to, o aké zmeny by malo ísť a či je zmysluplné otvárať zmluvy sa v rôznych členských krajinách výrazne líšia. "Ja osobne sa domnievam, že mnohé z kľúčových požiadaviek občanov sa dajú naplniť rýchlo ešte v existujúcich rámcoch zmlúv a nebolo by dobré zaseknúť sa v rokoch ťažkých diskusií k témam, kde je dosiahnutie kompromisu v krátkom čase nereálne. Aj pandémia, či agresia na Ukrajine nám ukázali, že EÚ má kompetencie a schopnosti nájsť a implementovať rýchle a efektívne riešenia, a to všetko v rámci svojho aktuálneho mandátu," zdôraznil.



Primárne podľa neho chceme hľadať riešenia v procese implementácie odporúčaní a návrhov občanov v rámci existujúcich zmlúv. "Za Slovensko sa nebránime ani diskusii o revízii zmlúv, avšak musí byť vopred jasné, aké konkrétne benefity zmeny zmlúv prinesú občanom a či na nich existuje politická zhoda. Celé to budeme vyhodnocovať v najbližších týždňoch a mesiacoch," poznamenal pre TASR. Upozorňuje, že otváranie a zmeny zmlúv so sebou nesie aj úskalia. "Osobitne v dnešnej zložitej dobe nemôže byť nikoho cieľom dospieť napr. do kompetenčného stretu medzi inštitúciami EÚ, ktorý by mohol oslabiť rozvoj Únie v prospech našich občanov," doplnil.



Klus pripomína, že 13 členských štátov nie je zmenám zmlúv v tejto chváli naklonených, preto je prvou otázkou, či sa vôbec zmluvy otvoria. "Ak by došlo k zmene ich postoja, musíme za každých okolností predísť dlhému, náročnému a sebapoškodzujúcemu procesu. Spomeňme si, že napr. tvorba Lisabonskej zmluvy trvala niekoľko rokov a ďalších niekoľko rokov zložitý ratifikačný proces. Každopádne posledné mesiace konfliktu na Ukrajine, ako aj stále prebiehajúca pandemická kríza ukázali, že EÚ dokáže hľadať efektívne riešenia a postupovať relatívne rýchle a jednotne, čo ma napĺňa aj v tomto prípade optimizmom," poznamenal.



Zároveň zdôraznil, že Slovensko má svoje predstavy a na ich obhájenie sa pokúsi byť v celom procese konštruktívnym prvkom pomáhajúcim s hľadaním všeobecne akceptovateľného kompromisu.