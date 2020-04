Klus:Schválili sme výnimky zo štátnej karantény, pendlerov netrestajme

Bratislava 28. apríla (TASR) – Výnimka z povinnej štátnej karantény sa od 1. mája od 7.00 h bude vzťahovať aj na pracovníkov v sociálnych službách, ktorí pracujú v rakúskych spolkových krajinách Dolné Rakúsko, Burgenland a Viedeň. Na sociálnej sieti o tom z prebiehajúceho rokovania ústredného krízového štábu informoval štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Martin Klus (SaS). Pendleri v okruhu 30 kilometrov (km) od hraníc podľa jeho informácií nebudú potrebovať negatívny test na ochorenie COVID-19.



Pre opatrovateľky v Rakúsku, ale i rovnako tie, ktoré pracujú Juhomoravskom, Zlínskom, Moravsko-sliezskom a Olomouckom kraji platia rovnaké podmienky ako pre zdravotníckych pracovníkov dochádzajúcich za prácou do prihraničných krajov Českej republiky. Musia sa preukázať potvrdením od zamestnávateľa a negatívnym testom na ochorenie COVID-19. V prípade negatívneho testu podľa informácií štátneho tajomníka rezortu diplomacie bude od mája stačiť test s platnosťou 96 hodín namiesto súčasného certifikátu so 48-hodinovou platnosťou.



Klus ďalej informuje, že ústredný krízový štáb schválil zrušenie povinnosti preukázať sa negatívnym testom pre pendlerov v oblasti 30 km od otvoreného hraničného priechodu.



Do skupiny výnimiek z povinnej štátnej karantény boli zaradení aj slovenskí študenti na základnej, strednej alebo vysokej škole v zahraničí s cieľom vykonania prijímacích alebo záverečných skúšok.



Klus pred rokovaním avizoval, že rezort prichádza aj s návrhom, aby výnimka z povinnej karantény platila tiež pre osoby, ktoré s pendlermi žijú v spoločnej domácnosti. Klus uvádza, že sa o tejto i ďalších výnimkách bude rozhodovať v stredu (29. 4.).



"Je tiež prísľub, že o týždeň v závislosti od vývoja situácie budeme diskutovať o ďalšom rozširovaní," dodal štátny tajomník MZVaEZ SR.