Klus:Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré Ukrajine prispievajú najviac

Bratislava/Kyjev 3. mája (TASR) - Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré Ukrajine prispievajú najviac v oblasti humanitárnej či vojenskej pomoci. Vojna, ktorá sa odohráva na ukrajinskom území, je totiž bojom za naše hodnoty. V stredu to v relácii Hlboká Online na TASR TV uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Martin Klus.



"Slovensko je na Ukrajine vnímané ako jeden z najspoľahlivejších partnerov," povedal Klus. Podľa jeho slov SR doposiaľ Ukrajine darovala vojenskú techniku v hodnote 132 miliónov eur.



"(Putin) nielenže spojil ukrajinský národ..., ale dosiahol presný opak toho, čo chcel, pretože vyprovokoval Fínsko a Švédsko, aby sa uchádzali o členstvo v Severoatlantickej aliancii," pokračoval Klus.



Poradca predsedu vlády SR Alexander Duleba povedal, že vojna na Ukrajine je v súčasnosti vo svojej štvrtej fáze. "Nezdá sa, že by tam (v Donbase) mali (Rusi) dostatok sily, aby nejak zásadne prelomili ukrajinský front... To, ako dopadne štvrtá fáza vojny, predurčí, čo bude ďalej," skonštatoval Duleba. Podľa jeho slov hrá v súčasnosti čas v prospech Ukrajiny. "Jediný človek, ktorý tento konflikt môže zastaviť hneď, je ruský prezident Vladimir Putin," dodal.



"Podľa posledných prieskumov z marca je 93 percent Ukrajincov za členstvo Ukrajiny v EÚ. Je to rozhodnutie Ukrajincov a veľmi im v ňom pomohol Putin. Som presvedčený, že keby Rusi nezačali používať vojenskú silu v roku 2014, mohlo to dopadnúť všelijako," skonštatoval Duleba.



Ako v diskusii uviedla Ukrajinka žijúca na Slovensku Svitlana Udubková, ruský prezident pomohol Ukrajincom uvedomiť si, že sú samostatným národom s právom na existenciu.



"Teraz sme si istí, že nie sme mladší brat Ruska," povedala.



Stredajšia diskusia na tému Slovenská podpora Ukrajiny bola v poradí 15. dielom cyklu relácií Hlboká Online, pripravovaným v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré má gesciu nad obsahom.