Izolácia a karanténne opatrenia prispievajú k nárastu domáceho násilia

Bratislava 29. apríla (TASR) - Domáca izolácia a karanténne opatrenia prispievajú k častejšiemu výskytu domáceho násilia a násilia v partnerských vzťahoch. Za posledné štyri týždne sa na organizácie, ktoré poskytujú pomoc ženám zažívajúcim násilie, obrátilo celkovo 323 žien. V prípade 129 žien išlo o nové klientky. Vyplýva to zo zistení Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách (KMC). TASR o tom informovala manažérka komunikácie národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie Viera Böttcher z Inštitútu pre výskum práce a rodiny.



Ženy vyhľadávajú poradenstvo a pomoc špecializovaných organizácií čoraz častejšie, upozorňuje KMC. "V prvom aprílovom týždni to bolo 51 žien, v tom minulom 119, čo je dvakrát toľko," skonštatovalo. Núdzové ubytovanie hľadalo každý týždeň okolo 20 žien s deťmi. Možnosť ubytovať ženy s deťmi v krízových sociálnych zariadeniach je však z dôvodu doteraz nefungujúceho bezplatného systému testovania na ochorenie COVID-19 veľmi obmedzená.



“Najspravodlivejšia možnosť pre ženy zažívajúce násilie a ich deti je dostať účinnú pomoc a zostať vo svojom domácom prostredí vo všetkých prípadoch, keď to je možné. Potenciál systémovej pomoci v súčasnej situácii vidím najmä v podpore následnej intervencie v prípadoch vykázania násilnej osoby, ktorá by ohrozeným osobám uľahčila podanie návrhu na vydanie neodkladného opatrenia na súd, čím by sa doba vykázania predĺžila," uviedla vedúca manažérka KMC Barbora Burajová.



Nárast počtu prichádzajúcich hovorov eviduje aj Národná linka pre ženy zažívajúce násilie. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka stúpol o polovicu. "Čo sa týka prijatých hovorov od žien zažívajúcich násilie, môžeme konštatovať, že sa ich počet zvýšil až štvornásobne," poznamenala vedúca Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie Mária Víteková. Na poradkyne linky sa obracajú aj osoby, ktoré zažívajú iné ako partnerské násilie, napríklad dospelých detí voči rodičom, rodičov voči dospelým deťom či násilie medzi súrodencami. Aj počet týchto telefonátov niekoľkonásobne stúpol.



"Izolácia ľudí v domácnostiach a existenčné obavy majú negatívny dosah na všetkých členov domácnosti. Zdvojnásobil sa aj počet hovorov od osôb, ktoré majú vo svojom okolí ženu zažívajúcu násilie a chcú sa uistiť, čo majú v tejto situácii robiť. Poradenstvo preto poskytujeme aj prostredníctvom emailu linkaprezeny@ivpr.gov.sk," doplnila Víteková.



V spolupráci s Koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pripravilo KMC informačné plagáty upozorňujúce na problém domáceho násilia a násilia páchaného na deťoch a ženách pre reťazce predajní potravín a drogérie na Slovensku. Plagáty obsahujú telefónne kontakty, kde hľadať pomoc, a upozornenie na nahlasovaciu povinnosť pri zaznamenaní násilia na deťoch a ich zanedbávania, ako aj potrebu privolať políciu v prípade útoku na dospelú obeť domáceho násilia.