KMEC: Ako hovorí Rytmus, dozadu sa nepozeraj, tadiaľ nejdeš

Bratislava 19. júna (TABLET.TV) – Urobil som dobré rozhodnutie, keď podporujem novovznikajúci politický projekt Petra Pellegriniho. Do tohto projektu vstupujem s veľkou energiou a teším sa na pokračovanie odovzdávania mojich skúseností v oblasti zahraničnej politiky. Na TABLET.TV to uviedol podpredseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Peter Kmec.



"Formálne som stále členom poslaneckého klubu strany Smer-SD. Proces odčleňovania určitý čas trvá. Predpokladáme, že na septembrovej schôdzi by sa mali veci vyjasniť. K minulosti Smeru-SD v oblasti zahraničnej politiky sa však hrdo hlásim," uviedol Kmec v súvislosti so svojím odchodom zo strany.



V politickom subjekte Petra Pellegriniho chce Kmec pôsobiť ako expert na zahraničnú politiku a európske záležitosti. "Tu by som chcel garantovať kontinuitu prointegračnej politiky novej strany Petra Pellegriniho. Budem nastoľovať aj nové témy, ako je napríklad národná stratégia Slovenska voči Rusku, Číne alebo posilňovanie ekonomickej diplomacie, ale to sa postupne objaví v našom novom programe," spresnil. "Sformovanie nového politického subjektu očakávame v septembri," doplnil Kmec.







Ako podpredseda Výboru NR SR pre európske záležitosti za jednu z hlavných priorít považuje obnovenie zahranično-politického konsenzu.

"V predchádzajúcom volebnom období dochádzalo k jeho výrazným narušeniam, či už z pozície bývalého predsedu NR SR (A. Danka - pozn. red.) alebo bývalého predsedu výboru, v ktorom pôsobím (Ľ. Blahu - pozn. red.)," skonštatoval.



V súvislosti s hodnotením spolupráce výboru s ministerstvom zahraničných vecí Kmec uviedol, že "premiér I. Matovič je nepopísaný papier v zahraničnej politike, často s kontroverznými vyhláseniami. Ako opozičného politika som ho vnímal ako človeka, ktorý sa priveľmi nevenoval zahraničnej politike. Tu veľmi oceňujem nomináciu ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka a ministra obrany Jaroslava Naďa, ktorí sú rešpektovaní experti, ktorí by mali posunúť zahraničnú obrannú politiku ďalej a správnym smerom". Podľa Kmeca je ale nevyhnutné, aby predseda vlády načúval radám menovaných ministrov. "Posledné týždne ukazujú, že nie vždy sa tak deje," dodáva a varuje pred nepremyslenými a neuváženými krokmi.



V súvislosti s úvahami o ďalšom formovaní zahranično-polických vzťahov Kmec avizuje aj snahu o odideologizovanie vzťahov Slovenska voči Rusku a Číne. "Je to veľmi dôležité v rámci budovania celospoločenského konsenzu. Na Slovensku je veľmi široká podpora Ruskej federácie. Aj vzťah Slovákov voči Číne je veľmi pozitívny a väčšmi sa zvýšil počas koronakrízy. Tento vzťah treba odideologizovať," vysvetlil.



V súvislosti s koronakrízou na Slovensku Kmec skonštatoval, že z hľadiska zdravotnej stránky sa Slovensko s pandémiou nového koronavírusu vysporiadalo, v porovnaní s ostatnými členskými štátmi Európskej únie, excelentne. "Vďaka vláde Petra Pellegriniho, vďaka súčasnej vláde Igora Matoviča, ale aj vďaka obetavosti slovenských občanov," odôvodnil. Kriticky vníma ekonomické dopady. "Musím byť veľmi kritický voči súčasnej vláde. Od začiatku ekonomickú záchranu Slovenska nezvládala dostatočne, až zlyhávala. Naša pomoc je najmenšia, najpomalšia vo vzťahu k mnohým krajinám EÚ aj najkomplikovanejšia", uzavrel Kmec.