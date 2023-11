Kmec: Avizovaná zmena v reforme siete nemocníc nemá dosah na spustenie

Bratislava 8. novembra (TASR) - Navrhovaná zmena legislatívy k optimalizácii siete nemocníc nemá dosah na jej spustenie. Uviedol to podpredseda vlády pre plán obnovy a odolnosti Peter Kmec po stredajšom stretnutí s ministerkou zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou (obaja Hlas-SD). Avizoval, že v týchto intenciách budú informovať Európsku komisiu.



"Dolinková ubezpečila, že ministerstvo zdravotníctva v spolupráci so zdravotnými poisťovňami robí potrebné kroky k tomu, aby bolo zabezpečené plné fungovanie nemocníc v súčasnom rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti z pohľadu pacienta a zároveň plnenie záväzkov súvisiacich s reformou," skonštatoval.



Ministri okrem návrhu, ktorý má priniesť posun termínu, dokedy by nemocnice mohli dostať rozhodnutie o ich zaradení do I. kategórie, diskutovali aj o ďalších otázkach súvisiacich s plnením míľnikov plánu obnovy. Kmec deklaroval maximálnu súčinnosť pri všetkých témach týkajúcich sa plánu obnovy a spadajúcich do kompetencií rezortu zdravotníctva.



Novelu zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti v stredu avizovala Dolinková. Vláda by sa ňou podľa jej slov mala zaoberať na najbližšom rokovaní. Informovala, že zmena zabezpečí plynulé pokračovanie nemocničnej reformy, ale za plného rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo všetkých nemocniciach na prechodné obdobie. Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) požiadala, aby šiel návrh v skrátenom legislatívnom konaní.