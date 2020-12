Kmec: Bruselský samit našiel politický kompromis, ide o cestu rozumu

Bratislava 11. decembra (TASR) - Bruselský samit našiel politický kompromis a odblokoval peniaze určené na plán obnovy a viacročný finančný rámec 2021 - 2027. Pre TASR to uviedol podpredseda európskeho výboru Národnej rady (NR) SR Peter Kmec (nezaradený). Podporuje tiež rozhodnutie lídrov o tvrdších sankciách voči Turecku aj ambiciózne plány v oblasti klímy a emisií. Zároveň vyzval vládu SR na urýchlené prijatie národnej klimatickej stratégie.



"Podarilo sa nájsť riešenie, ktoré zabráni politickým zásahom do hodnotenia dodržiavania pravidiel právneho štátu v jednotlivých členských štátoch. V priebehu zdĺhavých rokovaní k tejto otázke som zdôrazňoval, že to musí byť právna cesta, kde rozhodne nezávislý orgán a nie politici," skonštatoval Kmec. Dohodu, aby najskôr o takýchto otázkach rozhodoval Európsky súdny dvor, označil za cestu rozumu, zodpovednosti a práva bez zbytočných politických eskapád.



Strana Hlas-SD, v ktorej Kmec pôsobí, podľa jeho slov podporuje ambiciózne ciele v klimatickej oblasti vrátane uhlíkovej neutrality do roku 2050 a 55-percentného zníženia emisií do roku 2030. "Dosahovanie týchto cieľov musí zohľadňovať špecifiká jednotlivých ekonomík, technologickú neutralitu na dosahovanie cieľov a autonómne právo každej členskej krajiny na vlastný energetický mix (vrátane jadra a plynu)," zdôraznil s tým, že rovnako musí byť podmienkou ochrana európskej ekonomiky pred uhlíkovo náročnými dovozmi vo forme zavedenia uhlíkového cla.



Kmec v tejto súvislosti vyzval vládu SR, aby urýchlene prijala národnú klimatickú stratégiu. Tvrdí, že do jej prípravy treba zapojiť širokú odbornú verejnosť vrátane priemyslu, odborových zväzov, politických strán a mimovládneho sektora.



Za dôležité považuje i rozhodnutie o vzájomnom uznávaní vakcinačných certifikátov. Za nevyhnutné označil dobrovoľnosť očkovania a aby sa počas jeho priebehu nevytvárali dve kategórie občanov. Rozhodnutie o koordinácii krokov v boji s pandémiou nového koronavírusu na európskej úrovni víta. A to aj vrátane plánovaného vypracovania spoločných odporúčaní pri využívaní antigénových testov a vzájomného uznávania ich výsledkov.



Podporuje aj rozhodnutie o sprísnení sankcií voči Turecku v súvislosti so sporom okolo ložísk ropy a zemného plynu vo východnej časti Stredozemného mora. Hovorí o krajnom riešení v situácii, keď sú zo strany Turecka otvorene porušované princípy medzinárodného práva a jeho konanie ohrozuje bezpečnosť a suverenitu jedného z členských štátov EÚ.