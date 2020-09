Kmec: Počas krízy sa treba venovať tomu, ako spájať sily

Bratislava 24. septembra (TASR) - Nezaradený poslanec Peter Kmec zdôraznil, že počas aktuálnej krízy treba hľadať konsenzus v zahraničnopolitickej otázke. Uviedol to počas diskusie k zahraničnej a európskej politike SR v roku 2020 v pléne Národnej rady (NR) SR. Vyzval vládu, aby preniesla do verejnej roviny diskusiu o viacerých plánoch v rámci EÚ, napríklad pláne obnovy. Predseda výboru pre európske záležitosti Tomáš Valášek (Za ľudí) dodal, že je dôležité vysvetľovať ľuďom proces prijímania rozhodnutí v Európskej únii, aby nemali pocit, že sme v nej len do počtu. Kmec i predseda zahraničného výboru Juraj Blanár (Smer-SD) hovorili aj o potrebe jasnej pozície v otázke migrácie.



"V krízových časoch by sme sa mali venovať predovšetkým tomu, ako zjednocovať sily a nehľadať trecie plochy, ktoré sa nám nepodarí vyriešiť," poznamenal Kmec. Hovoril o zmene konsenzu vo vzťahu k USA, oslabovaní globálnych trhov či potrebe prispôsobiť sa aktuálnej situácii. Uvítal by konkrétny plán vlády. Tej vyčíta, že nevedie s verejnosťou diskusiu o dôležitých plánoch v EÚ, ako je plán obnovy. "Musíme si vyjasniť naše priority, zámery a potreby regiónov," uviedol.



Súčasnú vládu vyzval, aby udržala jasnú pozíciu v otázke migračnej politiky a nevyužívala tému na zbieranie politických bodov. Podotkol, že dobré meno Slovenska v zahraničí sa nezaobíde bez aktívnej účasti najvyšších ústavných činiteľov. "Ak nám zahraničie závidí prezidentku, tak o zvyšných dvoch najvyšších ústavných činiteľoch sa to povedať nedá," poznamenal.



Ondrej Dostál (SaS) reagoval tým, že signály najvyšších ústavných činiteľov sú dôležité. "Ale neidealizoval by som si to predchádzajúce zastúpenie," podotkol. Pripomenul vyjadrenia či aktivity expredsedu NR SR Andreja Danka (SNS), ako aj výroky expremiéra Roberta Fica (Smer-SD) o sprisahaní Georga Sorosa či dlažobných kockách.



Valášek skonštatoval, že to, či bude Slovensko patriť na východ alebo na západ, je aj o tom, ako budeme fungovať vo vnútri krajiny. Znamená to podľa neho, či budeme mať právo sa nezhodnúť, alebo či chceme, aby bolo bežné, že kritici vlády budú zastrelení, ako sa to stalo ruským opozičným politikom a aktivistom.



Myslí si, že vláda musí zabojovať o prežitie EÚ, hľadať riešenia na výzvy, napríklad nelegálnu migráciu. Treba podľa neho vysvetľovať a opakovať, ako sa tvoria rozhodnutia v Bruseli, či význam prijímať spoločné opatrenia. Upozorňuje, že čoraz viac ľudí hovorí, že sa v EÚ rozhoduje "o nás bez nás". Zdôraznil, že je na nás spoluformovať Úniu. "Byť nekompromisnejší v definovaní slovenských záujmov, dôslednejšie chrániť a strážiť si vlastnú reputáciu, nenechať si ju pokaziť asociáciou s krajinami, ktoré majú iné ciele," povedal.



Blanár pripomenul dlhodobý postoj Slovenska v otázke migračnej politiky, ktoré presadzuje tzv. flexibilnú solidaritu. Ocenil, že Európska komisia prišla s novým návrhom. Upozornil ale na mnoho "zradných vecí, ktoré sú tam zakomponované". S Kmecom sa zhodol na dôležitosti zelenej ekonomiky. Pozor však podľa neho treba dať, aby Slovensko nestrácalo konkurencieschopnosť len preto, že sa bude snažiť byť rýchlejšie, zatiaľ čo iné krajiny nebudú mať rovnakú snahu. Poukázal na to, že viaceré ekologické problémy, ako napríklad znečisťovanie ovzdušia, treba riešiť aj z globálneho hľadiska.