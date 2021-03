Kmec: Premiér rozohráva nebezpečné hry na zahraničnopolitickej scéne

Prečítajte si aj: Premiér: Szijjártó pomáhal pri zabezpečení vakcíny Sputnik V



Bratislava 5. marca (TASR) - Premiér Igor Matovič (OĽANO) rozohráva nebezpečné hry nie len na vnútropolitickej, ale aj na zahraničnopolitickej scéne. Pod jeho vedením sa môže Slovensko stať destabilizátorom v strednej Európe. Vyhlásil to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR pôsobiaci v strane Hlas-SD a podpredseda európskeho parlamentného výboru Peter Kmec na piatkovej tlačovej konferencii. Poukázal na aktuálne udalosti v oblasti vzťahov s Ukrajinou či Maďarskom, aj na nákup ruskej vakcíny Sputnik V.skonštatoval Kmec. Hovorí o rozpade konsenzu vládnej koalície v otázke zahraničnej politiky. Ako príklad uviedol Matovičove výroky smerom k Ukrajine, následnú snahu ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nominant SaS) ututlať záležitosť štandardnými diplomatickými cestami a tiež zľahčovanie situácie ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽANO). Kmec pri tom upozornil na radikalizmus na Ukrajine. Poukázal i na doteraz zabehnuté vzťahy a úspešný dialóg s Maďarskom.poznamenal. Podľa Kmeca ide o veľmi nebezpečné trendy.upozornil.Líder Hlasu-SD a expremiér Peter Pellegrini spomenul aj otázku nákupu ruskej vakcíny Sputnik. Hovorí, že v kritickej situácii treba siahnuť po všetkom, čo na trhu je a aj on by sa pozrel smerom do Ruska, možno i do Číny, na doplnenie chýbajúcich vakcín. Pýta sa ale, čo znamená dodávka dvoch miliónov vakcín z Ruskej federácie. Skonštatoval, že sa tak vzhľadom na nedostatok iných vakcín môže zo Sputnika stať nielen doplnkový tovar, ale nosná vakcína.dodal.Ukrajina v uplynulých dňoch reagovala na výroky premiéra Matoviča o tom, že Rusku za vakcínu Sputnik sľúbil Zakarpatskú Ukrajinu. Za výrok sa ospravedlnil Matovič aj minister Korčok. Slovenská diplomacia reagovala i na návštevu maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa v Komárne, kde s poslancom Národnej rady SR Györgym Gyimesim (OĽANO) hovoril o dvojitom občianstve. Rezort diplomacie si preto predvolal maďarského veľvyslanca, aby vysvetlil postup maďarskej strany. Korčok zdôraznil, že otázka novelizácie zákona o štátnom občianstve nie je témou bilaterálnych vzťahov a ide o vnútornú záležitosť Slovenska. Premiér ale označil vzťahy s maďarskými vrcholovými politikmi za dostatočne priame na to, aby sme s nimi mohli diskutovať o tejto téme.