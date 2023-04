Kmec: Problémy v EÚ riešme sami, no neopúšťajme osvedčené partnerstvá

Bratislava 16. apríla (TASR) - V rámci EÚ musíme budovať svoje obranné spôsobilosti tak, aby sa európske problémy riešili prioritne Európanmi. Nesmieme však opúšťať osvedčené partnerstvá, založené na kolektívnej bezpečnosti. Myslí si to podpredseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti Peter Kmec z mimoparlamentného Hlasu-SD. Skonštatoval to v súvislosti s tvrdeniami francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o výzve na väčšiu "európsku suverenitu".



"Strana Hlas-SD podporuje princíp strategickej autonómie EÚ s cieľom odbúrať nezdravé závislosti na citlivých tovaroch, materiáloch a technológiách," uviedol Kmec pre TASR. EÚ musí podľa neho zároveň aktívne presadzovať svoje záujmy a hodnoty vo všetkých častiach sveta s cieľom bojovať proti klimatickým zmenám, chudobe, hladu alebo pandémiám. "Využívanie tzv. ´mäkkej´ sily je najväčšou pridanou hodnotou politiky EÚ vo svete," doplnil.



Šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová považuje za dôležité, aby Európska únia čelila krízam jednotne. Macronove návrhy v ekonomickej oblasti považuje za užitočné. "Aj slovenské firmy museli zastavovať alebo obmedzovať výrobu kvôli nedostatku čipov a iných komponentov, a je preto veľmi dôležité, aby sme mali kľúčové technológie a suroviny v EÚ v čo najväčšej miere pod kontrolou," skonštatovala Remišová pre TASR. Pracovné miesta na Slovensku musia byť podľa nej chránené pred neférovou konkurenciou zo strany krajín, ktoré nedodržujú medzinárodné záväzky v oblasti boja proti klimatickej zmene a ich firmy tak nemusia investovať do čistejších technológií na rozdiel od európskych firiem. Remišová považuje za efektívne riešenie spoločnej európskej obrany posilňovanie spolupráce v rámci NATO.



Macron v uplynulých dňoch tiež vyhlásil, že Európa nesmie "nasledovať" Spojené štáty ani Čínu v otázke Taiwanu. Podľa neho EÚ riskuje, že sa zapletie do "kríz, ktoré nie sú naše". Poslanec NR SR Tomáš Valášek (nezaradený) reagoval, že výrokom stavia Európu do pozície nezaujatého pozorovateľa v otázke Taiwanu. "Prezident Macron sa ním verejne dištancuje od toho istého spojenca, USA, na ktorého sa Európa spolieha pre svoju vlastnú obranu," napísal na sociálnej sieti. Dodal, že nikto neberie Európe právo na vlastný postoj k americkej politike voči Číne, no platí, že spojenci si vzájomné rozdiely vyjasňujú podľa možnosti diskrétne. "Obzvlášť v čase kríz, akou je ruská agresia, kde je Peking blízko pozícii Moskvy. Ak v tejto kríze Európa chce a očakáva pomoc spojenca, to minimum, čo prezident Macron mal spraviť, je nespochybňovať záväzky toho istého spojenca voči iným," skonštatoval Valášek.



Šéf Smeru-SD Robert Fico v reakcii na Macronove výroky, ako aj jeho návštevu Číny, povedal, že EÚ nemá vlastnú zahraničnú politiku a vo všetkých zásadných otázkach "slepo sleduje USA". Vystupovanie Macrona v Číne privítal. Vyhlásil tiež, že Slovensko by malo prijať, že základom sebavedomého a úspešného pôsobenia v medzinárodných vzťahoch je nezasahovanie do vnútorných záležitostí iných krajín, "ale aj rešpektovanie skutočnosti, že niektoré obrovské a ekonomicky silné krajiny ako napríklad Čína či Vietnam sa rozhodli pre inú formu vládnutia, ako je parlamentná demokracia".