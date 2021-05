Kmec: Slovensko je ako člen EÚ stabilnejšie a prosperujúcejšie

Bratislava 1. mája (TASR) - Slovensko je svojím členstvom v Európskej únii (EÚ) bezpečnejšie, stabilnejšie a prosperujúcejšie. Práve 17 rokov v Únii dokazuje, že to bola správna a racionálna voľba slovenských občanov. Pre TASR to uviedol podpredseda parlamentného výboru pre európske záležitosti a člen mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Kmec.



Zdôraznil, že vstup Slovenska do Únie bol suverénnym rozhodnutím občanov, ktorí v roku 2003 v referende rozhodli o proeurópskom smerovaní krajiny. Pripomenul, že EÚ je priestorom voľného pohybu občanov, tovarov, služieb a kapitálu.



"Európska politika súdržnosti znamená veľkú finančnú pomoc tým regiónom, ktoré nemajú dostatok zdrojov na dobiehanie bohatších regiónov. Veľké množstvo ďalších európskych programov pomáha našim študentom, vedcom, poľnohospodárom, podnikateľom, umelcom a ďalším skupinám spoločnosti," povedal.



Sila európskeho projektu sa podľa Kmeca ukázala predovšetkým v čase pandémie nového koronavírusu, keď sa EÚ podarilo obstarať také objemy vakcín, ktoré počas tohto roka umožnia každému Európanovi zaočkovať sa.



Dodal, že na európskej úrovni sa podarilo prijať aj Plán obnovy a odolnosti, ktorý predstavuje veľkú finančnú pomoc pre krvácajúce európske ekonomiky v čase pandémie.