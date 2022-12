Kňaz: Podstata Vianoc je v narodení Božieho syna

Bratislava/Žilina 25. decembra (TASR) - Podstata Vianoc je v narodení Božieho syna - Pána Ježiša Krista. Darčeky vianočné obdobie len skrášľujú. Pri príležitosti prvého sviatku vianočného, ktorý pripadá na 25. decembra, to pre TASR uviedol generálny vikár Žilinskej diecézy Martin Kramara.



Podľa Kramaru aj preto je krásne ísť na polnočnú omšu, zažiť nielen vŕzganie snehu pod topánkami, ale aj atmosféru noci, v ktorej sa narodil Spasiteľ. Okrem toho si zaspievať koledy, ale aj pristúpiť k sviatostiam a pripomenúť si, že "Ježiš Kristus, Boží Syn a Spasiteľ prišiel, aby nás vykúpil z hriechu a otvoril nám nebo".







"Pozemské radosti sú len maličkou kvapkou, predzvesťou radosti nebeskej, keď uvidíme z tváre do tváre nášho nebeského otca, ktorého nám prichádza priblížiť syn, ktorý je narodený v Betleheme," povedal kňaz. Ľudí vyzýva k tomu, aby sa na Vianoce spolu pomodlili, Bohu poďakovali za uplynulé mesiace a poprosili ho, aby jeho požehnanie a blízkosť cítili v rodinách, spoločenstvách. Veriacich povzbudil aj k tomu, aby zašli do kostola a pozreli sa aj na Božie dieťa, ktoré je uložené v jasliach.