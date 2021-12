Kňaz: Vianoce sú pre veriacich sviatkami narodenia Pána Ježiša Krista

Bratislava 24. decembra (TASR) - Vianoce sú pre veriacich ľudí sviatkami narodenia Pána Ježiša Krista, Božieho Syna, ktorý sa stal človekom, aby nás na kríži vykúpil, a tak zachránil pre nebeské kráľovstvo. Uviedol to pre TASR kňaz a zároveň hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara.



"Je to oslava nesmierneho tajomstva: Všemohúci Boh sa stáva človekom. Prichádza na svet ako bezbranné dieťa. A vďaka nemu sa smrteľný človek môže stať dieťaťom Božím," uviedol Kramara. Ako ďalej tvrdí, Boh nás skrze Krista prijíma za svojich synov a dcéry. "A spolu s týmto prijatím, ktoré sa uskutočňuje v krste, nám darúva večný život. Je to neustále fascinujúca skutočnosť," povedal kňaz.



Všemohúci podľa Kramaru prichádza ako bezbranný. "Vševediaci je chlapček, ktorý sa musí všetko učiť. Večný vkročí do času. Ten, ktorému všetko patrí, sa narodí v maštali. No nie je to len pekný príbeh, ktorý dojíma. Je to rozprávanie o podstate človeka a zmysle života," uzavrel.