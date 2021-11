Kňaz: Žiadna virtuálna svätá omša katolíkom nenahrádza osobnú účasť

Bratislava 25. novembra (TASR) – Žiadna virtuálna svätá omša katolíkom nenahrádza osobnú účasť. V reakcii na nový lockdown spojený s plošným zákazom verejných bohoslužieb to uviedol kňaz a bývalý spišský vikár Ján Duda na sociálnej sieti.



Nad informáciou, že od štvrtka nemá slúžiť sväté omše pre neho zverených veriacich, a že ich má odslúžiť iba prostredníctvom sociálnych sietí, vyjadril rozhorčenie. "Pripomínam, že je to už po tretí raz, čo sú sväté omše takto zakázané. Neviem, či existuje krajina, v ktorej by sa toto mohlo stať," povedal kňaz.



Pripomenul, že výnimky platia pre krst a pohreby, nie však pre sväté omše. "Nijaká virtuálna svätá omša katolíkom nenahrádza osobnú účasť. Virtuálna svätá omša môže byť duchovným povzbudením, ale nemôže nahradiť osobnú účasť," doplnil Duda. Zároveň tvrdí, že súčasný útok, v poradí už tretí, proti eucharistii, je tak očividný, že mu pripomína obdobie Tridentského koncilu (1545–1563).



Vyzval predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽANO), aby prehodnotil svoje rozhodnutie a zaradil katolíkom výnimku pre realizáciu svätej omše v obmedzenom režime, napríklad ako to bolo doteraz.



Kňaz Anton Ziolkovský na sociálnej sieti v pondelok (22. 11.) uviedol, že chápe okolnosti, keď je potrebné vykonať prísne opatrenia. Tvrdil však, že znemožniť veriacim pristupovať ku sviatostiam a zavrieť pre nich kostoly, je červená čiara. Poznamenal, že cirkvi sa v pandémii doteraz správali zodpovedne, podporovali opatrenia a povzbudzovali k očkovaniu. Zároveň začiatkom týždňa uviedol, že očakáva, že hoci s obmedzeniami, ale vianočné sväté omše za účasti veriacich sa budú sláviť v každom kostole na Slovensku.



Veriaci budú mať počas nasledujúceho obdobia lockdownu zakázanú skupinovú účasť na bohoslužbách. Heger potvrdil, že individuálna pastoračná činnosť zostane povolená, teda veriaci budú môcť ísť na spoveď alebo na individuálne prijímanie. "Taktiež bude možné organizovať online sväté omše," povedal predseda vlády s tým, že istý počet ľudí, ktorý bude na tento účel potrebný, bude taktiež povolený.