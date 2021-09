Kňazov prekvapilo, ako pápež reflektuje situáciu na Slovensku

Bratislava 13. septembra (TASR) – Viacerých kňazov, katechétov, ale aj zasvätené osoby počas stretnutia so Svätým Otcom v Katedrále sv. Martina zaujalo, ako pápež reflektuje situáciu na Slovensku. Zhodli sa na tom, že jeho slová ich povzbudili.



"Dobre sa počúva, keď z jeho úst vychádzajú informácie o tom, ako žije cirkev u nás. Slová som pociťoval ako keď otec hovorí svojmu synovi, takto nejako viem, že žiješ, takto ti odporúčam, že by si mal žiť ďalej," povedal pre TASR Vendelín Pleva, ktorý je ekonómom v Bratislavskej arcidiecéze. Milan Kuzmiak z Prešovskej archieparchie bol nadšený a rád, že mohol vidieť zblízka Svätého Otca. "Taký zážitok sa asi tak skoro nebude opakovať. V tejto situácii potrebujeme takéto povzbudenie všetci," zhodnotil.



Kapucín Ján Otruba sa pred stretnutím dopredu veľa modlil. "Prevýšilo to moje očakávania, túžby, veľmi dobre sa prihovoril. Bolo to veľmi vecné, do dnešnej doby veľmi aktuálne. Vidieť, že sa na to pripravil, popýtal sa na slovenské problémy," uviedol krátko po stretnutí s pápežom. Myslí si, že úlohu katolíckej cirkvi v našej spoločnosti a v dnešnej dobe vystihol na sto percent.



Sestru Serafínu zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, ktorá pôsobí v Bratislave, stretnutie veľmi povzbudilo a dalo jej veľmi veľa. "Rada som videla Svätého Otca aj naživo. A mám radosť, že naša cirkev je taká ako Svätý Otec alebo Svätý Otec je taký ako naša cirkev, čiže jednoduchá, spontánna, úprimná a pokorná," skonštatovala pre TASR. Na stretnutie sa pripravovali aj duchovne, modlila sa nielen za toto stretnutie, ale aj za pápeža Františka.



V pondelok dopoludnia sa v priestoroch Katedrály sv. Martina v Bratislave stretli so Svätým Otcom Františkom biskupi, kňazi, zasvätené osoby, seminaristi a katechéti. Vo svojom príhovore Svätý Otec povedal, že cirkev má byť znakom slobody a prijatia. Má byť pokorná ako Ježiš, ktorý sa zriekol všetkého a stal sa chudobným, aby nás obohatil. Vyzdvihol tiež slobodu, tvorivosť a dialóg ako aspekty, ktorými sa má Cirkev riadiť.