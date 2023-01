Kňaz: Pán sa zjavil i pohanským národom, chcel ukázať lásku všetkým

Bratislava 6. januára (TASR) - Sviatok Zjavenia Pána, ľudovo nazývaný aj Traja králi, sa v kresťanskej cirkvi slávi 6. januára. V tento deň sa Pán zjavil aj pohanským národom. Neprišiel len pre Židov a nejaké úzke spoločenstvo, ale chcel ukázať svoju lásku, dobrotu a nádej všetkým národom. Pre TASR to pri príležitosti sviatku Zjavenia Pána uviedol generálny vikár Žilinskej diecézy Martin Kramara.



Počas tohto dňa je tradičným posvätenie domov. Kňazi v hornej časti dverí kriedou napíšu aktuálny rok a spojenie písmen G, M, B, čo charakterizuje skratky mien troch kráľov - Gašpar, Melichar a Baltazár. "Keď otváram dvere, aby som otvoril svoje srdce nielen tým, ktorí sú mi najbližší, ale aj cudzím. Aby som sa im dokázal priblížiť, dokázal im hovoriť o Bohu a o narodení Pána. Toto zdôrazňuje sviatok Zjavenia Pána, teda Traja králi," povedal Kramara.



Pripomenul, že na dvere sa niekedy píše namiesto G aj písmeno C, teda Christus Mansionem Benedicat, čo znamená Kristus nech požehná náš dom. "Keď má niekto aj sväteničku, tak môže namočiť dva prsty a prežehnať sa. A takto vystúpiť do nového dňa s požehnaním," dodal.