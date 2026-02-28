< sekcia Slovensko
Kniha Chumačka a iné zriedkatká prináša osvetu o zriedkavých chorobách
Bratislava 28. februára (TASR) - Občianske združenie (OZ) Zriedkavé choroby upozorňuje na dve pretrvávajúce bariéry, s ktorými pacienti a ich rodiny zápasia najčastejšie. Ide o zdĺhavú diagnostiku a nedostupnú alebo ťažko dostupnú liečbu. Pri príležitosti Medzinárodného dňa zriedkavých chorôb OZ „pokrstí“ v sobotu v Bratislave knižnú novinku Chumačka a iné zriedkatká, pokračovanie detskej knihy Štikrafa a iné zriedkatká. Kniha približuje hravou formou zriedkavé diagnózy aj emócie, ktoré ich sprevádzajú. Pomáha tiež šíriť hlas komunity nielen v zdravotníctve, ale aj v školách a medzi rovesníkmi. TASR o tom informovala Lucia Chovanová z OZ.
„Kniha Chumačka a iné zriedkatká vznikla s cieľom pomôcť deťom aj dospelým pochopiť odlišnosť, rozvíjať empatiu a ukázať, že aj náročné témy sa dajú komunikovať citlivo a hravo. Verím, že prostredníctvom príbehov a ilustrácií pomáhame vytvárať spoločnosť, ktorá zriedkavých pacientov vidí, rozumie im a prijíma ich,“ zdôraznila autorka kníh a predsedníčka OZ Zriedkavé choroby Tatiana Kubišová.
Čitatelia sa na stránkach knihy môžu stretnúť s bernardžinom (syndróm vlastného liehovaru), špásomnicou (toxická pozitivita), nocorožcom (alkaptonúria) či zrebrou (syndróm padajúceho rebra). Niektoré „zriedkatká“ vznikali na mieru konkrétnym pacientom a ich príbehom. Ilustrátori projektu zdôrazňujú silu obrazu pri sprostredkovaní náročných tém. „Krst“ knihy bude zároveň sprevádzať vernisáž ilustrácií z publikácie, ktorá predstaví vybrané „zriedkatká“ vo veľkoformátovej podobe.
OZ priblížilo, že na svete existuje približne 8000 zriedkavých chorôb. Choroba sa považuje za zriedkavú vtedy, keď ňou netrpí viac ako jeden človek z 2000. Aj napriek tomu môže mať zriedkavú chorobu na Slovensku približne 300.000 ľudí, z nich až 150.000 detí.
Podľa prieskumu Rare Barometer publikovanom v roku 2025 žije osem z desiatich pacientov so zdravotným postihnutím, 80 percent pociťuje bolesť alebo únavu a 70 percent žije s neviditeľným postihnutím. Priemerný pacient čaká na diagnózu štyri roky a osem mesiacov, pričom až 60 percent sa stretáva s nesprávnou diagnózou. Diagnostická cesta sa líši aj podľa veku a pohlavia, ženy čakajú dlhšie než muži a deti dlhšie než dospelí.
