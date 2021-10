Kniha o diagnóze skleróza multiplex má pomôcť v boji s dezinformáciami

Bratislava 2. októbra (TASR) – Nová publikácia Život so sklerózou multiplex má pomôcť v boji s dezinformáciami. Tiež odpovie pacientom s touto diagnózou na otázky, ktoré im nestihne zodpovedať lekár. Tvrdí to iniciatíva Spolu môžeme. Tá sa venuje projektom, ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu života pacientov s ochorením skleróza multiplex (SM).



"Veríme, že napriek ochoreniu dokážu pacienti so sklerózou multiplex viesť plnohodnotný život," myslí si zakladateľka združenia Helena Šurinová. Podľa jej slov je pre včasnú diagnostiku a efektívnu liečbu dôležité, aby pacienti mali o svojom ochorení správne informácie od odborníkov. Z tohto dôvodu spoločne s občianskym združením (OZ) Slovensky zvaz sclerosis multiplex a OZ Neurologicky spolok Kramare oslovili lekárku Darinu Slezákovú. Tá spolu s tímom ďalších odborníkov publikáciu pripravila.



Šurinová poukázala na to, že skleróza multiplex je chronické zápalové ochorenie, ktoré poškodzuje centrálny nervový systém. Celosvetovo postihuje viac ako 2,5 milióna ľudí. Je najčastejšou neúrazovou príčinou invalidizácie mladých ľudí vo veku od 20 do 40 rokov. Príčiny vzniku tohto ochorenia dodnes nie sú známe. Hoci ochorenie nie je vyliečiteľné, pri včasnej diagnostike je dobre liečiteľné.



S ochorením je podľa Šurinovej spojených veľa mýtov a predsudkov, pacienti sa tiež stretávajú s dezinformáciami o možnostiach liečby, ktoré ich zdravotný stav môžu zhoršiť. Autorka publikácie Slezáková poukázala na to, že kniha bude pacientom čoskoro dostupná vo všetkých SM centrách po celom Slovensku.



Čitateľ nájde v knihe vysvetlenia z neurologickej, oftalmologickej i rehabilitačnej stránky. Iniciatíva tvrdí, že pomôže pacientovi zorientovať sa v tom, na akú inštitúciu sa obrátiť v prípade potreby a na čo má nárok.