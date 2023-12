Kniha Od elixírov po lieky odhaľuje historické liečebné postupy

Žilina 2. decembra (TASR) - Liečebné postupy od antického Grécka až po moderné prípravky poodhaľuje nový titul žilinského vydavateľstva Artis Omnis Od elixírov po lieky. Lekárka Lívia Hlavačková v ňom podľa šéfredaktorky vydavateľstva Andrey Harmanovej pomáha zorientovať sa v mori informácií a dezinformácií o liečivých, ale aj "čarodejných" prípravkoch.



Kniha ponúka prehľad dôležitých míľnikov medicíny a farmácie, ale aj kurióznych postupov liečby či receptov dávnych odvarov a mastičiek. "Keď sa ponoríme do histórie, zrazu sa dokážeme pozrieť na súčasné lieky úplne iným pohľadom a s uznaním. Možno lepšie oceníme, akou cestou si dnes musia prejsť od nápadu až po recept. A ľahšie rozpoznáme šarlatánov, ktorí sa nám snažia predať ničím nepodložené nafúknuté sľuby," podotkla Hlavačková.



Výsledkom jej doterajšej spolupráce so žilinským vydavateľstvom sú tri tituly v žánri fantasy. "Pracuje v klinickom výskume nových liekov a prednáša na rôzne medicínske témy. Napísala takmer 200 popularizačných textov, mnohé zverejnila ako súčasť Newslettera pre zvedavých ľudí. Pre knihu Od elixírov po lieky sme sa rozhodli, pretože považujeme za veľmi dôležité apelovať na ľudí, aby si dávali pozor pri výbere rôznych prípravkov. Lebo sa často stávajú obeťami rôznych zavádzajúcich informácií," vysvetlila šéfredaktorka výber nového titulu.



Rozdiel chémie a prírody vo farmácii nie je podľa autorky taký jasný, ako sa niekedy propaguje. "Častý mýtus je, že lieky sú len 'chémia'. Avšak nezabúdajme, že aj také jablko či mlieko je plné rôznych zlúčenín. Sú aj čisto rastlinné lieky. Navyše viaceré lieky, ktoré sú dnes na trhu, vytvorili pomocou rastlín. Napríklad existuje chemoterapeutikum na niektoré druhy rakoviny. Pôvodne to bola účinná látka z tisu západoamerického. Keby sme ju mali ďalej brať z rastlín, pre liečbu jedného človeka by muselo padnúť niekedy aj desať stromov, aby sme ho vyliečili. Tú istú látku si nasyntetizujeme v laboratóriu a môžeme liečiť pacientov," priblížila Hlavačková.