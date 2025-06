Knižnica v Bratislave ukrýva aj najstaršiu i najmenšiu knihu

Bratislava 30. júna (TASR) - Knižnica Slovenského národného múzea (SNM) v Bratislave ukrýva aj unikátne poklady. Jednou z najcennejších je najstaršia kniha z knižničného fondu, a to svetová kronika Die Weltchronik vydaná v roku 1493. Ďalším unikátom je najmenšia kniha, konkrétne miniatúrne vydanie Svätého Koránu, ktoré sa zmestí do dlane. TASR o tom informovali zo SNM.



„Obe knihy tvoria Historický knižný fond, ktorý sa sprístupňuje výlučne na vedecké a študijné účely ako prezenčná výpožička v študovni Knižnice SNM,“ zdôraznila knihovníčka Michaela Kosová.



Die Weltchronik od Hartmanna Schedela patrí k vrcholom renesančného kníhtlačiarskeho umenia a predstavuje historické svedectvo o živote na konci 15. storočia. Kniha bádateľa prenesie do obdobia, keď sa renesancia podpisovala nielen na umení, ale aj na detailoch ilustrovaných encyklopédií. Podľa knižnice ho ohromí ilustráciami i spracovaním. V kontakte s kronikou sa dotkne obdobia, ktoré formovalo moderné chápanie sveta.



Protikladom k najstaršej je najmenšia kniha, teda miniatúrne vydanie Svätého Koránu z 20. rokov 20. storočia. Rozmery knihy sú 1,5 × 1 centimeter. Všetky stránky, viazané v červenej marockej koži so zlatými prvkami, sú zároveň čitateľné vďaka priloženej lupe. Knižka je uchovávaná v krabičke, ktorá chráni jej krehkosť a umeleckú hodnotu.



Knižnica pripomína, že historické knižné dokumenty si vyžadujú osobitnú ochranu, v študovni preto platia striktné pravidlá. Pre manipuláciu je napríklad nevyhnutné použiť ochranné rukavice, ktoré sú v študovni k dispozícii. Používateľ zároveň nesmie vyberať listy a prílohy, meniť ich poradie, podčiarkovať texty, prekresľovať ilustrácie ani inak poškodzovať knihy. Zakázané je tiež opierať lakte o dokumenty, ukladať na ne akékoľvek predmety alebo násilím rozťahovať väzbu.