Knižný vydavateľ Koloman Kertész Bagala jubiluje

Levice/Bratislava 18. apríla (TASR) – Za najdôležitejší počin v rámci svojej viac než tridsaťročnej praxe knižného vydavateľa považuje Koloman Kertész Bagala jednoznačne súťaž Poviedka. "Bez súťaže Poviedka by nevyšla veľká časť kníh, ktoré som doteraz vydal a možno by sme nepoznali ani mnohých autorov, ktorí sa vďaka tomuto impulzu stali spisovateľmi. Myslím, že to nemajú nikde vo svete, aby jedna súťaž do takej veľkej miery ovplyvnila národnú literatúru," povedal Bagala pre TASR.



Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová mu 14. januára 2024 udelila vysoké štátne vyznamenanie, Rad Ľudovíta Štúra III. triedy, za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia.



Vo štvrtok 18. apríla bude mať vydavateľ Koloman (Kali) Kertész Bagala 60 rokov.



Koloman Kertész Bagala sa narodil 18. apríla 1964 v Leviciach. Maturoval na chemickej priemyslovke v Banskej Štiavnici. Po maturite až do Nežnej revolúcie vystriedal viaceré zamestnania. Študoval na Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT, dnes Technická univerzita), neskôr začal študovať slovenčinu a poľštinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave.



V roku 1991 založil Literárnu a kultúrnu agentúru L.C.A., ktorá sa venovala organizácii kultúrnych podujatí, ale postupne tiež vydavateľským aktivitám.



Medzníkom v Bagalovom pôsobení bolo vyhlásenie prvého ročníka anonymnej literárnej súťaže Poviedka 1996, do ktorej sa mohli prihlásiť etablovaní, ale takisto aj dovtedy neznámi autori. V tom čase mal Bagala na konte vydanie niekoľkých knižiek, ktoré vzbudili priaznivú odozvu. K jeho prvým autorom patrili Tomáš Horváth, Pavol Rankov, Václav Pankovčín, Tom von Kamin či Marek Vadas.



"Začalo mi prichádzať čoraz viac rukopisov a žiadostí o ich posúdenie. Preto som sa rozhodol usporiadať literárnu súťaž, v ktorej by najlepšie prózy a najvýraznejšie talenty vyberala odborná porota. Veľmi mi pritom pomohol literárny vedec a kritik Valér Mikula, ktorý sa stal aj predsedom poroty v prvom ročníku súťaže," uviedol Bagala.



"Ohlas ma veľmi prekvapil. Pôvodne som si hovoril, že ma poteší, ak budem mať o čosi viac účastníkov, než iné súťaže, povedzme Jašíkove Kysuce. Nakoniec však prišla takmer tisícka súťažných prác. V niektorých ročníkoch ich bolo dokonca viac než tisíc. A aj keď počet príspevkov postupne klesal, stále ich je dosť na to, aby sa medzi nimi objavili nové talenty," doplnil vydavateľ.



V doterajšej už 27-ročnej histórii súťaže (tento rok sa koná 28. ročník) možno nájsť medzi ocenenými dnes už známe mená slovenskej literatúry ako Balla, Daniela Kapitáňová, Agda Bavi Pain, Uršuľa Kovalyk, Karol D. Horváth či Richard Pupala. Bodovali v nej aj etablovaní prozaici ako Michal Hvorecký či Peter Pišťanek.



"Nerobím si presné štatistiky, ale predpokladám, že mi súťaž Poviedka priniesla doteraz minimálne sto knižných debutov. Dnes si už žije svojím vlastným životom. Svoju úlohu vidím v tom, že sa snažím udržiavať ju na takej úrovni, aby bola pre nových autorov inšpirujúca. Poteší ma, ak sa v súťaži objavia dovtedy neznámi ľudia a dostanú príležitosť vydať svoju prvú knihu. Niekedy zaujmú svojím debutom, inokedy sa dočkajú pozitívneho ohlasu až pri svojej druhej alebo tretej knihe," vysvetlil K. K. Bagala, ktorý sa vyprofiloval ako vydavateľ zameraný výhradne na pôvodnú slovenskú tvorbu a zasvätil svoj život jej podpore.



Pod jeho značkou vyšli aj diela klasikov ako sú Milan Lasica, Július Satinský, Ivan Kadlečík, Mila Haugová, Ján Johanides, Ivan Štrpka, Dušan Mitana, Rudolf Sloboda, Milan Hamada alebo Kornel Földvári.



Doteraz vydal Koloman Kertész Bagala viac než 500 knižných titulov, z toho 300 nových, zvyšok tvoria reedície. Dohromady to predstavuje viac než pol milióna kníh. Knihy z jeho vydavateľstva boli ocenené viacerými literárnymi cenami ako napríklad Cenou Ivana Krasku alebo prestížnou cenou Anasoft Litera.



Popri tom podporuje domácu literárnu tvorbu množstvom projektov. Pre študentov i dospelé publikum organizuje besedy s autormi na Slovensku i v zahraničí. Pravidelne s nimi vystupuje na kultovom festivale Pohoda a ďalších podujatiach ako Bratislavský knižný festival BRaK.



"Kali patrí k tým výnimočným, ktorí neprišli konzumovať, ale ponúkať ušľachtilú duchovnú potravu," uviedol o Bagalovi v literárnom časopise Romboid Peter Juščák, predseda Asociácie spisovateľov Slovenska. Podľa jeho slov "ťažké slovenské schodisko, kde každý schod má svoje netušené úskalie, Kali prekonal bez nárokov na slávu a benefity, až sa dostal na miesto nezastupiteľného spolutvorcu slovenského literárneho a kultúrneho priestoru."