Koalícia a opozícia sa nezhodujú, či je pomoc od štátu dostatočná

Bratislava 30. apríla (TASR) - Koalícia a opozícia sa nezhodujú v tom, či je pomoc zo strany štátu, aj čo sa cien potravín či podnikateľov týka, dostatočná. Podľa predsedu poslaneckého klubu OĽANO Michala Šipoša sa urobilo maximum, hoci priznal, že sa vždy dá urobiť aj viac. Podpredseda strany Smer-SD Richard Takáč si myslí, že vláda pre občanov neurobila nič. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.



Šipoš je presvedčený, že najlepšou pomocou pre ľudí, čo sa zdražovania vo viacerých segmentoch týka, je zamerať sa na najohrozenejšie skupiny a pomôcť im prekonať najťažšie obdobie. "Veľa vecí sa nám podarilo presadiť," povedal Šipoš. V prípade podnikateľov vraj urobili maximum, hoci uznáva, že sa vždy dá urobiť aj viac. Treba si však podľa neho zároveň uvedomiť, že nie sme "Dubaj či Nórsko, máme obmedzené zdroje a nemôžeme dotovať všetko a všetkých". Pripustil tiež, že sa o podpore dôchodcov v koalícii stále rokuje.



Takáč opätovne poukázal na neschopnosť vlády čokoľvek riešiť na Slovensku, je presvedčený, že vláda pre občanov Slovenska neurobila nič. "Robíme to, čo by mala robiť vláda, suplujeme vládu," odkázal s tým, že výsledkom sú zákony, s ktorými prichádzajú na najbližšiu schôdzu parlamentu. Podľa neho by mohli mať podporu hnutia Sme rodina v prvom čítaní, v druhom očakáva prípadné pozmeňujúce návrhy. Požadujú čo najrýchlejšie prijatie zákonov, vyzýva na skrátené legislatívne konanie. Skoršiu valorizáciu dôchodkov Smer podľa neho podporí.



Šipoš potvrdil, že na víkendovom sneme OĽANO zvolili chýbajúcich členov do predsedníctva. Novými členmi sa stali Marek Šefčík, Milan Potocký, Roman Mikulec a Milan Vetrák. Oficiálny snem avizuje do dvoch týždňov. Potvrdil, že hnutie rokuje so stranami NOVA, Za ľudí i KDH.



Najbližším partnerom po voľbách je pre Smer podľa slov Takáča Hlas-SD. Mrzia ho však niektoré kroky lídra Hlasu Petra Pellegriniho. Vyzval ho preto, aby povedal, kto je pre neho partnerom. Na kandidátku Smeru dostal podľa slov Takáča ponuku aj bývalý policajný prezident Tibor Gašpar. "Nemám informácie, že by sa oficiálne vyjadril, či to prijme," povedal s tým, že by bol rád, ak by kandidoval aj exminister vnútra Robert Kaliňák.