Koalícia a opozícia spochybňujú hlasovanie zastupiteľstiev per rollam

Bratislava 1. apríla (TASR) - Koaliční poslanci spochybňujú návrh umožniť obecným a mestským zastupiteľstvám hlasovať korešpondenčne, per rollam, bez osobného rokovania. Predpokladá to vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra (MV) SR v súvislosti s ochorením COVID-19. S námietkami vystúpili poslanci v pléne Národnej rady (NR) SR. Vidia priestor na zmenu tohto ustanovenia v druhom čítaní. Zhodla sa na tom väčšina koalície a opozícia.



Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) poslancom vysvetlil, že možnosť hlasovať per rollam je v návrhu obmedzená len na krízovú situáciu pre COVID-19, a napríklad len na hrozby vzniku škody. "Chápem pripomienky, samozrejme, je možné o nich diskutovať," uviedol. Vysvetlil, že návrhom sa rezort vnútra snažil zmysluplne reagovať na požiadavky samospráv a ich zástupcov, ktorí sa zúčastnili aj na rokovaní na ministerstve.



"Bolo by veľmi zlé, keby sme schválili návrh zákona, ktorý by umožňoval hlasovanie na diaľku možnosťou per rollam," podotkol Ondrej Dostál (SaS) s tým, že koalícia, ktorá deklarovala otvorené vládnutie, teraz navrhuje v zrýchlenom režime odsúhlasiť zákon smerujúci opačným smerom. Ak existujú naliehavé veci, zastupiteľstvo by sa podľa neho malo zísť, tak ako sa schádza aj parlament. Poukázal na možnosť rokovať napríklad prostredníctvom videokonferencií, ak to dokážu obce zabezpečiť po technickej stránke.



Poslanec Juraj Gyimesi (OĽaNO) poznamenal, že nie všetky obce si to môžu dovoliť. Nebola by teda umožnená účasť občanov na rokovaniach a obmedzila by sa verejná kontrola. Namieta tiež ustanovenie, že obce majú rokovať len o neodkladných veciach. Považuje za otázne, kto určí, čo je neodkladné.



Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) verí, že vo výboroch bude priestor rokovať o sporných otázkach aj s ministrom vnútra. "Je dôležité o tom hovoriť, toto by malo byť naozaj hraničné riešenie," podotkol s tým, že by sa prípadne malo viac špecifikovať, o čom možno hlasovať korešpondenčne.



Poslanec Ján Ferenčák (Smer-SD) zdôraznil, že samosprávy si musia plniť svoje povinnosť. Riešenie vidí v možnosti videokonferencií. V súvislosti s hlasovaním per rollam poukázal na prípadne pozmeňujúce návrhy poslancov zastupiteľstiev, o ktorých by sa takýmto spôsobom nedalo hlasovať. Rovnako ako Šeliga to považuje za riešenie len v krajnom prípade. Zároveň tvrdí, že takto prijaté uznesenia samospráv by boli ľahko napadnuteľné.



Predseda ĽSNS Marian Kotleba deklaroval návrhu podporu v prvom čítaní. V druhom čítaní však očakáva pozmeňujúce návrhy, aby sa možnosť hlasovať per rollam úplne odstránila, alebo aspoň riadne špecifikovala a zúžila. V opačnom prípade návrh v druhom čítaní nepodporia, pretože by sa podľa neho nemalo "ustupovať od princípov demokracie".