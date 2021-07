Koalícia avizuje dohodu pri novele o COVID preukazoch a pri testoch

Bratislava 24. júla (TASR) - Koalícia sa dohodla pri preplácaní testov na ochorenie COVID-19, hnutie Sme rodina podporí aj novelu zákona týkajúcu sa využívania COVID preukazov. Nezaočkovaní občania v prípade zhoršenia epidemickej situácie nebudú platiť za testy pri chodení do práce, školy a obchodov. V ústrety sa má vyjsť aj pendlerom. V sobotu podvečer o tom informovali premiér Eduard Heger (OĽANO), minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) s ďalšími predstaviteľmi koalície. Krajniak zdôraznil, že oznámené informácie budú platiť, až keď sa epidemiologická situácia zhorší.



Podčiarkol, že po spoločnej dohode na kompromise sa nebudú ľudia rozdeľovať na dve skupiny - očkovaných a neočkovaných. "Budú mať rovnaké práva v prístupe k práci, vzdelávaniu a pri návšteve obchodov," uviedol. Vysvetlil, že ak sa zhorší pandemická situácia a zavedú sa prísnejšie opatrenia, neočkovaní tak nebudú musieť platiť za antigénové testy do práce, školy či obchodu. Priblížil, že by mali mať k dispozícii takzvané nosové testy, teda samotesty.



Podľa Krajniakových slov sa Lengvarský zaviazal, že ani v novom COVID automate v čiernej farbe sa nebude od neočkovaných vyžadovať test do obchodov a bude platiť len obmedzenie počtu osôb na štvorcové metre. Dodal, že pendleri budú mať zabezpečené bezplatné testovanie antigénovými testami. S rezortom zdravotníctva majú nastaviť také podmienky, aby mali testy k dispozícii aj na hraniciach.



"Dosiahli sme dobrú dohodu, som rád, že sa to podarilo," podčiarkol Heger. Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš je s dohodou rovnako spokojný. Minister Lengvarský verí, že zmenou zákona sa docieli to, čo je bežné a úplne normálne v iných krajinách v Európe.