Bratislava 2. mája (TASR) - Koalícia bude o kandidátoch na členov Súdnej rady SR ešte rokovať. SNS za nomináciou Štefana Harabina stojí. Vyplýva to z vyjadrení koaličných poslancov Národnej rady (NR) SR na štvrtkovej tlačovej konferencii.



"Náš návrh na kandidáta je zrejmý, my si za tým stojíme," uviedol Peter Kotlár (SNS) na adresu Harabina. Dodal, že všetko ostatné bude predmetom ďalších rokovaní s koaličnými partnermi.



"Hľadáme mená, zachytili sme návrh od SNS," doplnil Samuel Migaľ (Hlas-SD) s tým, že sa o menách budú rozprávať a ak bude mať záujem o diskusiu aj opozícia, brániť sa nebudú.



Tibor Gašpar (Smer-SD) považuje otázku o kandidátoch za predčasnú. Za Smer-SD uviedol, že budú hľadať zhodu s koaličnými partnermi podľa toho, akí kandidáti budú k dispozícii. "Potom sa k nim budeme vyjadrovať," povedal. Termín voľby odhadnúť nevedel. Priblížil, že aktuálne sa vypíše lehota na navrhnutie kandidátov, následne ich vypočujú vo výbore a potom príde na rad voľba v pléne.



Posunutie voľby kandidátov na sudcu Ústavného súdu SR Gašpar odôvodnil tým, že zatiaľ zrejme nedošlo k dohode na mene. Vie si predstaviť, že by vybrali aj zo súčasných piatich uchádzačov mená, ktoré by ponúkli aj na rokovanie s opozíciou. Podčiarkol pritom, že na zvolenie kandidátov treba 90 hlasov.